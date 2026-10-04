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Τη στιγμή που ρωσικό drone χτυπά τη Βόρεια Γέφυρα του Κιέβου, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη στο οδόστρωμα μίας από τις σημαντικότερες οδικές αρτηρίες της ουκρανικής πρωτεύουσας, καταγράφει βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο.

Το πλήγμα σημειώθηκε την Κυριακή, την ώρα που ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επισκέπτεται το Κίεβο σε ένδειξη στήριξης προς την Ουκρανία και τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση στη Βόρεια Γέφυρα μέσα σε δύο ημέρες, καθώς η Ρωσία εντείνει την εκστρατεία πληγμάτων εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης:

Στο στόχαστρο οδικές αρτηρίες του Κιέβου

Οι επιθέσεις στις βασικές οδικές αρτηρίες της πόλης έχουν κλιμακωθεί τις τελευταίες ημέρες. Την Πέμπτη και την Παρασκευή, η Νότια Γέφυρα του Κιέβου, η οποία εξυπηρετεί τόσο την οδική κυκλοφορία όσο και το δίκτυο του μετρό, χτυπήθηκε πέντε φορές μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες.

Η επίθεση της Κυριακής σημειώθηκε παράλληλα με την επίσκεψη του Μερτς, ο οποίος έφθασε στο Κίεβο μαζί με την υπουργό Οικονομίας και Ενέργειας Κατερίνα Ράιχε, παρά τις προειδοποιήσεις της Μόσχας ότι ξένοι επισκέπτες και αξιωματούχοι δεν είναι ασφαλείς στην ουκρανική πρωτεύουσα εν μέσω της ρωσικής εκστρατείας επιθέσεων.

«Η Ουκρανία βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμες εβδομάδες. Γι’ αυτό ταξίδεψα σήμερα στο Κίεβο με το μήνυμα: Μπορείτε να βασίζεστε σε εμάς», ανέφερε ο Μερτς.

Συμφωνία για drones και πυραύλους

Ζελένσκι και Μερτς προχωρούν στην οριστικοποίηση μιας σημαντικής αμυντικής και βιομηχανικής συνεργασίας, η οποία περιλαμβάνει συμφωνία για την παραγωγή drones και πυραύλων.

Το Βερολίνο αναμένεται επίσης να αποδεσμεύσει στρατιωτική βοήθεια ύψους 1 δισ. ευρώ και επιπλέον 350 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, σύμφωνα με Γερμανούς κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Ο Ζελένσκι έχει προειδοποιήσει ότι οι αμυντικές ανάγκες της Ουκρανίας αυξάνονται καθώς εντείνεται η ρωσική αεροπορική εκστρατεία, με τη Μόσχα να χρησιμοποιεί ταχύτατα, αεριωθούμενα drones τύπου Shahed, τα οποία μπορούν να παρακάμπτουν τα παραδοσιακά συστήματα αεράμυνας της χώρας.



skai.gr