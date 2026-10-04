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Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στην Αραδίππου για τον απεγκλωβισμό δύο αλλοδαπών ποδηλατών, οι οποίοι βρέθηκαν εγκλωβισμένοι σε κανάλι με λάσπη.

Στο σημείο ανταποκρίθηκαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λάρνακας με ομάδα και όχημα διάσωσης.

Οι δύο ποδηλάτες απεγκλωβίστηκαν με τη χρήση διασωστικής εξάρτυσης.

Ο ένας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Λάρνακας, ενώ ο δεύτερος είναι καλά στην υγεία του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι δύο ποδηλάτες εγκλωβίστηκαν στο κανάλι διερευνώνται.