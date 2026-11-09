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Τραγικό θάνατο βρήκαν δέκα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων πέντε παιδιά, όταν αυτοκίνητο κατέληξε σε λίμνη κοντά στο Ρίο ντε Ζανέιρο, στη Βραζιλία. Τον μαύρο απολογισμό επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Η τραγωδία εκτυλίχτηκε το βράδυ του Σαββάτου στην κοινότητα Μπάχα Μάνσα, κάπου 140 χιλιόμετρα από το Ρίο.

«Τα θύματα είχαν ήδη αποβιώσει» όταν διασώστες «τα ανέσυραν από το όχημα», διευκρίνισε η κυβέρνηση της πολιτείας Ρίο ντε Ζανέιρο (νοτιοανατολικά) σε ανακοίνωσή της.

Επιχείρησαν περίπου τριάντα πυροσβέστες και δύο δύτες για να ανασυρθούν τα θύματα.

Οι τοπικές αρχές αναφέρθηκαν σε «δυστύχημα». Η αστυνομία της πολιτείας ανέφερε πως διενεργούσε έρευνα επιτόπου για να εξακριβωθούν οι περιστάσεις και τα αίτια της πτώσης του αυτοκινήτου στη λίμνη.

Στην περιοχή γύρω από το Ρίο καταγράφτηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις προχθές Σάββατο με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν αρκετοί δρόμοι, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων του οδικού δικτύου σε τουριστικές περιοχές, όπως η Κοπακαμπάνα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ