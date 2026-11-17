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Κυβερνοεπίθεση σε ορισμένα από τα πληροφοριακά της συστήματα εντόπισε η νορβηγική ενεργειακή εταιρεία Equinor, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Σε ανακοίνωσή της την Τρίτη (17/11), η εταιρεία διευκρίνισε ότι, παρά την επίθεση, δεν έχουν επηρεαστεί οι επιχειρησιακές της λειτουργίες ούτε η παραγωγή.

Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο μεγαλύτερος προμηθευτής φυσικού αερίου της Ευρώπης η κυβερνοεπίθεση αφορά μόνο τα συστήματα επικοινωνίας, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις πως έχουν υποκλαπεί δεδομένα, προσθέτοντας ότι έχουν ληφθεί μέτρα για την εξουδετέρωση της επίθεσης.

Σύμφωνα με τις Αρχές της Νορβηγίας η παραγωγή και η διάθεση πετρελαίου και φυσικού αερίου δεν παρουσιάζει κανένα ζήτημα. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα από τις νορβηγικές Αρχές ασφαλείας με κλιμάκιο και της αντιτρομοκρατικής.

Το νορβηγικό πρακτορείο ειδήσεων NTB μετέδωσε, επικαλούμενο την εταιρεία, ότι οι δυσλειτουργίες επηρεάζουν τη χρήση εφαρμογών πληροφορικής και εσωτερικών συστημάτων. Παράλληλα, πηγή εντός της εταιρείας, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας στο πρακτορείο Reuters, ανέφερε ότι το εσωτερικό σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Equinor τέθηκε εκτός λειτουργίας.

Από την πλευρά της, η Εθνική Αρχή Ασφαλείας της Νορβηγίας (NSM) δήλωσε ενήμερη για το συμβάν. «Παρέχουμε βοήθεια όπου χρειάζεται», δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας.

🇳🇴 Norway's energy giant Equinor is dealing with an ongoing cyberattack.



The company caught hackers poking around some of its IT systems today.



Luckily there's no sign they walked off with any data.



And the oil and gas is still flowing like nothing happened.



Equinor still… pic.twitter.com/0fOhVJTL7j November 17, 2026

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο μήνα η NSM αύξησε την εκτίμηση κινδύνου για κυβερνοεπιθέσεις στο επίπεδο 4 (σε κλίμακα 5 βαθμίδων), προειδοποιώντας το κοινό να προετοιμαστεί για τις συνέπειες πιθανών κυβερνοεπιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές, όπως η ύδρευση και η ηλεκτροδότηση. Σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία, οι επιτυχημένες κυβερνοεπιχειρήσεις εναντίον νορβηγικών εταιρειών τριπλασιάστηκαν τους τελευταίους έξι μήνες.

«Το περιστατικό που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Equinor επιβεβαιώνει ότι ο κίνδυνος είναι πράγματι υψηλός», τόνισε σήμερα εκπρόσωπος της NSM.

protothema.gr