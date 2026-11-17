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Σε επίσημη ανακοίνωση για την κατάρρευση του απόρρητου δικτύου επικοινωνιών των ΗΠΑ προχώρησε η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας (NSA), δίνοντας εξηγήσεις για τη δυσλειτουργία που επηρέασε το συγκεκριμένο σύστημα.

Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν οφείλονταν σε «προγραμματισμένη συντήρηση ρουτίνας».

«Η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας (NSA) αντιμετώπισε προσωρινή υποβάθμιση της λειτουργικής της ικανότητας κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης συντήρησης ρουτίνας. Παρότι επηρεάστηκαν ορισμένα εσωτερικά συστήματα, οι λειτουργίες ζωτικής σημασίας παραμένουν πλήρως επιχειρησιακές και η ικανότητά μας να υπερασπιζόμαστε την εθνική ασφάλεια συνεχίζεται. Η υποδομή της NSA έχει σχεδιαστεί με πολλαπλά επίπεδα εφεδρείας, ώστε να διατηρείται η λειτουργία της κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης συντήρησης ή απρόβλεπτων συμβάντων», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Νωρίτερα μια σοβαρή τεχνική βλάβη έθεσε εκτός λειτουργίας το άκρως απόρρητο εσωτερικό δίκτυο επικοινωνιών της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ(NSA), προκαλώντας κινητοποίηση στην αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών. Ωστόσο, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο CNNi, η διακοπή δεν επηρεάζει τη δυνατότητα ασφαλούς επικοινωνίας με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία στην Ασία.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στο δίκτυο NSA Net, μέσω του οποίου οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας ανταλλάσσουν διαβαθμισμένες πληροφορίες.

cnn.gr