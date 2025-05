Πάπας Λέων: Οι κοινές αξίες με τον Φραγκίσκο και οι μεγάλες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει

Ο νέος Προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας μπορεί να έχει υπάρξει ένας από τους πλέον στενούς συνεργάτες του Πάπα Φραγκίσκου και να διατήρησε επί χρόνια μία από τις πλέον νευραλγικές θέσεις στο Βατικανό, αυτή του Αρμόδιου για τις μετακινήσεις Καρδιναλίων αλλά τόσο η αφετηρία του όσο και οι προκλήσεις που έχει μπροστά του κάνουν το έργο και την προσπάθεια που θα πρέπει να καταβάλει αρκετά δύσκολη. Ακόμη όμως και σε αυτό το σημείο φαίνεται πως η διαδρομή του εφάπτεται ή καλύτερα τέμνει για ακόμη μια φορά αυτή του προκατόχου του.

Ο Φραγκίσκος ανέλαβε τα ινία ως Ποντίφικας σε μία από τις δυσκολότερες κρίσεις που βίωσε ποτέ το Βατικανό στη σύγχρονή ιστορία του. Οι καταγγελίες για χιλιάδες κακοποιήσεις παιδιών από μέλη της Καθολικής εκκλησίας και κυρίως οι αποκαλύψεις για τη χρόνια συγκάλυψή τους συντάρασαν όλο το οικοδόμημα του καθολικισμού. Ο Βενέδικτος παραιτήθηκε των καθηκόντων του υπό το βάρος της συγκεκριμένης κρίσης και ο Φραγκίσκος ήρθε στο προσκήνιο. Σήμερα ο Λέων ΙΔ’ μπορεί να μην αναλαμβάνει εν μέσω μίας εσωτερικής κρίσης αλλά ο ίδιος ο κόσμος βρίσκεται σε αναβρασμό. Ο Φραγκίσκος παρά τις προσπάθειές του επίσης δεν κατάφερε τελικώς να απαλύνει τον πόνο των θυμάτων της κρίσης και δεδομένα ο νέος Ποντίφικας θα κριθεί και για το εάν θα το πράξει ο ίδιος. Φραγκίσκος και Λέων προέρχονται από διαφορετικά τάγματα, Ιησουίτης ο Φραγκίσκος – Αυγουστινιανός ο Λέων, αλλά και οι δύο μοιράζονται τις ίδιες αρχές για Ειρήνη, συμπερίληψη, στήριξη στους έχοντες ανάγκη και μία θρησκευτική ιδιαίτερη αγάπη για την Παρθένο Μαρία.

Ο Φραγκίσκος εμπιστεύθηκε στα χέρια του Αμερικανού πρώην πλέον Καρδιναλίου μια από τις σημαντικότερες με βάση την κρισιμότητα των επιλογών θέση στο Βατικανό επί ημερών και ο ίδιος σήμερα έχει πλήρη γνώση των στελεχών που μπορούν να προωθήσουν τις θέσεις και τις ιδέες του για το μέλλον της Καθολικής εκκλησίας. Φυσικά είναι Φραγκίσκος και Λέων προέρχονται και οι δύο και μάλιστα διαδοχικά από την Αμερικανική ήπειρο, μία ζώνη που αποτελούσε επί δεκαετίες «ανασταλτικό παράγοντα» ακόμη και για πρόταση εκλογής στα πρώτα «αναγνωριστικά» στάδια ενός Κονκλαβίου.

Ο νέος Ποντίφικας έχει μπροστά του μία δύσκολη αποστολή και μάλιστα με αρκετά «κεφάλαια» κάποια από αυτά αρκετά επίπονα και άλλα με αρκετό ρίσκο. Ο Αμερικανός Ποντίφικας θα πρέπει να συνεχίσει τις έρευνες για τις υποθέσεις των κακοποιημένων παιδιών να δώσει στην Παγκόσμια κοινή γνώμη στοιχεία και στο τέλος της διαδρομής να αποκαταστήσει την έννοια της «συγχώρεσης» απέναντι στον χρόνιο πόνο των θυμάτων. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά τις πρώτες ώρες μετά την ανάδειξή του στην κορυφή της Καθολικής εκκλησίας ο Λέων ΙΔ’ έχει πάρει την συγκεκριμένη υπόθεση ήδη στα δικά του χέρια, χέρια που αξίζει να σημειωθεί πως δεν τα βαραίνει η ηλικία, όχι τουλάχιστον στον βαθμό που βάραινε αυτά των προκατόχων του. Ο νέος Πάπας έθεσε μέσα από την πρώτη του ομιλία ως βάση της πορείας του την Ειρήνη. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κρίση στη Μέση Ανατολή αλλά και η κατάσταση σε Συρία, Ινδία και Πακιστάν απαιτούν και την δική του συνδρομή. Κι αν ο Πάπας Φραγκίσκος υπήρξε ξεκάθαρος πως η ανθρώπινη ζωή μετρά το ίδιο στα μάτια του Θεού ανεξάρτητα από το θρήσκευμα, την καταγωγή και το χρώμα αυτό θα πρέπει να αποδειχθεί και στην πράξη από τον διάδοχό του ο οποίος δεν έχει την φήμη του «συγκρουσιακού» αλλά του «γεφυροποιού». Αξίζει να κρατήσουμε επίσης και την στάση του Ποντίφικα απέναντι στους ισχυρούς του κόσμου. Ο Φραγκίσκος υπήρξε αρκετές φορές λάβρος κατά Προέδρων και Πρωθυπουργών ακόμη και των μεγαλύτερων δυνάμεων του κόσμου κάτι που φαίνεται να μην «φοβάται» και ο νέος Πάπας.

