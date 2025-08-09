Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να κατέθεσε πρόταση για άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών στην Ουκρανία, ζητώντας την απόσυρση των ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονέτσκ και τη διατήρηση ρωσικού ελέγχου σε Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ και Κριμαία, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Η πρόταση παρουσιάστηκε στον επιχειρηματία Στιβ Γουίτκοφ σε συνάντηση στο Κρεμλίνο.

Το σχέδιο προβλέπει δύο φάσεις: αρχικά, απόσυρση των ουκρανικών στρατευμάτων από το Ντονέτσκ και «πάγωμα» των γραμμών του μετώπου· στη συνέχεια, υπογραφή οριστικού ειρηνευτικού σχεδίου μεταξύ Πούτιν και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, πιθανώς στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα, και διαπραγμάτευσή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Μόσχα εμφανίζεται διατεθειμένη να εγκαταλείψει τα εδάφη που έχει καταλάβει σε Χερσώνα και Ζαπορίζια. Ωστόσο, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκφράζουν επιφυλάξεις, θεωρώντας ότι η κίνηση στοχεύει στην αποφυγή κυρώσεων και δασμών που ο Τραμπ έχει προαναγγείλει αν δεν υπάρξει συμφωνία.

Τι κατέχει σήμερα η Ρωσία στην Ουκρανία

Οι Ουκρανοί δεν θα παραδώσουν τη γη τους στους κατακτητές, λέει ο Ζελένσκι

Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε, το Σάββατο, ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να παραβιάσει το Σύνταγμά της σε ό,τι αφορά εδαφικά ζητήματα, προσθέτοντας ότι «οι Ουκρανοί ποτέ δεν θα παραδώσουν τη γη τους στους κατακτητές».

Σχολιάζοντας την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, στις 15 Αυγούστου, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για πραγματικές λύσεις που μπορούν να φέρουν ειρήνη. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι οι όποιες λύσεις χωρίς το Κίεβο θα είναι λύσεις κατά της ειρήνης.

