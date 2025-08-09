Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι θα συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα, χαρακτηρίζοντας τη συνάντηση «πολυαναμενόμενη». Όπως ανέφερε, λεπτομέρειες θα δημοσιοποιηθούν αργότερα.

Σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για το θέμα, ο Τραμπ και άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν Ευρωπαίους ηγέτες και την ουκρανική πλευρά για πρόταση που υπέβαλε ο Πούτιν, η οποία προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με αντάλλαγμα σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις από το Κίεβο.

Η πρόταση, που παρουσιάστηκε στον απεσταλμένο του Τραμπ για τις εξωτερικές σχέσεις Στιβ Γουίτκοφ σε συνάντηση στη Μόσχα, απαιτεί την παραχώρηση του Ντονμπάς —η πλειονότητα του οποίου βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο— καθώς και της Κριμαίας, την οποία η Ρωσία προσάρτησε το 2014.

Μιλώντας την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ αναφέρθηκε σε πιθανή «ανταλλαγή περιοχών» στο πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας, χωρίς να διευκρινίσει πόσο έχουν προχωρήσει οι διαπραγματεύσεις. «Θα υπάρξει ανταλλαγή περιοχών προς όφελος και των δύο, αλλά θα μιλήσουμε γι’ αυτό αργότερα», είπε, σημειώνοντας ότι το ζήτημα «είναι περίπλοκο» και πως πρόκειται για περιοχές όπου μαίνονται μάχες για τριάμισι χρόνια.

BREAKING: Trump says we will see some "swapping" of territories in Ukraine.



"Some back, some switched. There will be some swapping of territories." pic.twitter.com/hnTkep34L7 — Clash Report (@clashreport) August 8, 2025

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος το προηγούμενο διάστημα είχε εκφράσει απογοήτευση για την κλιμάκωση της σύγκρουσης από τη Μόσχα, εμφανίστηκε πιο αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξης συμφωνίας. «Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θέλουν να δουν ειρήνη, πιστεύω ότι ο πρόεδρος Πούτιν θέλει να δει ειρήνη και ο Ζελένσκι θέλει να δει ειρήνη», ανέφερε, προσθέτοντας: «Το ένστικτό μου μού λέει ότι έχουμε μια ευκαιρία για ειρήνη».

