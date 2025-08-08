Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ακόμη και αν εκείνος απορρίψει συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος επιμένει σε απευθείας διαπραγμάτευση.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου στο Οβάλ Γραφείο αν θεωρεί πιθανό ο Πούτιν να δεχθεί να δει τον Ζελένσκι πριν από τον ίδιο, ο Τραμπ απάντησε «όχι» και πρόσθεσε: «Θέλουν να συναντήσουν εμένα, κι εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να σταματήσει ο σκοτωμός».

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε χθες ότι υπάρχει «καταρχήν συμφωνία» για συνάντηση Πούτιν–Τραμπ «τις επόμενες ημέρες», αποκλείοντας ωστόσο το ενδεχόμενο τριμερούς συνόδου με τον Ζελένσκι, καθώς «δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις» για μια τέτοια επαφή.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η συνάντηση με τον Ρώσο ηγέτη μπορεί να πραγματοποιηθεί «πολύ σύντομα», κάτι που θα αποτελούσε την πρώτη τους πρόσωπο με πρόσωπο επαφή μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο. Η τελευταία τους συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί το 2019 στο περιθώριο της συνόδου της G20 στην Ιαπωνία.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι ελπίζει να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022. Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες εξέφρασε «απογοήτευση» για τις επιλογές του Πούτιν.

Ο Τραμπ είχε απευθύνει στη Μόσχα τελεσίγραφο, που τυπικά εξέπνεε σήμερα, να καταλήξει σε συμφωνία με το Κίεβο για τον τερματισμό του πολέμου, προειδοποιώντας με πολύ αυστηρές οικονομικές κυρώσεις σε περίπτωση άρνησης. Ερωτηθείς αν το τελεσίγραφο παραμένει σε ισχύ, απάντησε: «Θα εξαρτηθεί από τον Πούτιν, θα δούμε τι θα πει».

protothema.gr