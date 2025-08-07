Συνάντηση κορυφής μεταξύ του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει συμφωνηθεί «κατ’ αρχήν» και αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με δηλώσεις του συμβούλου του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, που επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων IFAX.

Όπως ανέφερε ο Ουσακόφ, ο τόπος της συνάντησης έχει επίσης συμφωνηθεί και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Παράλληλα, τόνισε ότι έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες μεταξύ των δύο πλευρών, χωρίς να είναι ακόμη σαφές πόσο θα διαρκέσουν.

Ο Ουσακόφ αποκάλυψε ότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, συναντήθηκε την Τετάρτη με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και συζήτησαν, μεταξύ άλλων, την προοπτική τριμερούς συνάντησης με τη συμμετοχή και του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Κατόπιν πρότασης της αμερικανικής πλευράς, συμφωνήθηκε κατ’ αρχήν η διεξαγωγή διμερούς συνάντησης κορυφής, δηλαδή μιας συνάντησης μεταξύ του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ουσακόφ.

Η τοποθέτηση του Κρεμλίνου έρχεται σε αντίθεση με διαρροές Αμερικανών αξιωματούχων στο CNN, σύμφωνα με τις οποίες ήταν η Μόσχα που πρότεινε τη συνάντηση, και όχι η Ουάσιγκτον.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε σειρά τηλεφωνικών επαφών με Ευρωπαίους ηγέτες για να συντονιστούν τα επόμενα βήματα της ουκρανικής πλευράς.

protothema.gr