Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ακόμη και την επόμενη εβδομάδα, έπειτα από πρόταση που φέρεται να διατυπώθηκε από τον ίδιο τον Ρώσο ηγέτη, σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN.

Το αμερικανικό δίκτυο, επικαλούμενο δύο αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, μετέδωσε ότι η πρόταση για συνάντηση διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια τρίωρης συνομιλίας στη Μόσχα μεταξύ του Πούτιν και του Στιβ Γουίτκοφ, ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ. Μετά την πρόταση, η ομάδα του Αμερικανού προέδρου άρχισε να σχεδιάζει το τετ α τετ σε ταχύτατους ρυθμούς.

Ανώτατοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι, παρά τη συνήθη πολυπλοκότητα τέτοιου είδους επαφών, ο Τραμπ ζήτησε να προχωρήσουν οι διαδικασίες άμεσα. Αν και δεν έχει ακόμη καθοριστεί ο τόπος διεξαγωγής, η συνάντηση αναμένεται εντός της επόμενης εβδομάδας ή, το αργότερο, εντός δεκαπενθημέρου.

Σε δηλώσεις της η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, σημείωσε: «Οι Ρώσοι εξέφρασαν την επιθυμία τους να συναντηθούν με τον πρόεδρο Τραμπ, και ο πρόεδρος είναι ανοιχτός σε συνάντηση τόσο με τον πρόεδρο Πούτιν όσο και με τον πρόεδρο Ζελένσκι. Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να τελειώσει αυτός ο βίαιος πόλεμος».

Σύμφωνα με τους New York Times, που αποκάλυψαν πρώτοι το ενδεχόμενο συνάντησης Πούτιν–Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος σχεδιάζει σε δεύτερη φάση τριμερή συνάντηση με τη συμμετοχή και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Το σχέδιο κοινοποιήθηκε σε Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι φέρεται να το αποδέχθηκαν παρά το γεγονός ότι αποκλείονται από τη διαδικασία.

Μιλώντας χθες Τετάρτη, ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε πως υπάρχει «καλή πιθανότητα να έχει συνάντηση πολύ σύντομα» τόσο με τον Πούτιν όσο και με τον Ζελένσκι, χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τον τόπο ή την ημερομηνία.

Απέφυγε επίσης να κάνει αναφορά στο ενδεχόμενο συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου, δηλώνοντας πως «ο Πούτιν με έχει απογοητεύσει ήδη στο παρελθόν». Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε πάντως «καλές» τις συνομιλίες που είχε χθες ο απεσταλμένος του με τον Ρώσο πρόεδρο στο Κρεμλίνο.

Η κίνηση για απευθείας επαφές με τους ηγέτες Ρωσίας και Ουκρανίας αναμένεται να εντείνει το διπλωματικό παρασκήνιο γύρω από τον πόλεμο, καθώς η Ουάσιγκτον φαίνεται να επιδιώκει πρωτοβουλία τερματισμού της σύγκρουσης μέσω αμερικανικής διαμεσολάβησης.

