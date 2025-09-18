Ύστερα από 13 χρόνια παύσης, Τουρκία και Αίγυπτος επαναφέρουν τη στρατιωτική τους συνεργασία με κοινές ασκήσεις στη θάλασσα. Την ερχόμενη εβδομάδα οι δύο χώρες θα λάβουν μέρος σε αεροναυτικά γυμνάσια, κίνηση που σηματοδοτεί την επανεκκίνηση των σχέσεών τους στον τομέα της άμυνας.

Η άσκηση με την ονομασία «Θάλασσα Φιλίας» (Türkiye-Egypt Friendship Sea / Bahr El Sadaka – Naval Exercise Special Drill) θα πραγματοποιηθεί στην Ανατολική Μεσόγειο από τις 22 έως τις 26 Σεπτεμβρίου. Η τελευταία φορά που τουρκικές και αιγυπτιακές δυνάμεις είχαν βρεθεί σε κοινή στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή ήταν τον Οκτώβριο του 2012.

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, Ζεκί Ακτούρκ, ανέφερε: «Η Ειδική Άσκηση Ναυτικών Επιχειρήσεων Τουρκίας-Αιγύπτου στη Θάλασσα της Φιλίας (Bahr El Sadaka) έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην άσκηση, η οποία θα διεξαχθεί για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια, θα συμμετάσχουν στοιχεία των Ναυτικών μας Δυνάμεων (φρεγάτες TCG Oruçreis και TCG Gediz, ταχύπλοα περιπολικά TCG İmbat και TCG Bora, και το υποβρύχιο TCG Gür), της Πολεμικής Αεροπορίας (2xF-16) και στοιχεία του Αιγυπτιακού Ναυτικού. Ο Διοικητής των Ναυτικών μας Δυνάμεων και ο Διοικητής των Αιγυπτιακών Ναυτικών Δυνάμεων θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση “Ημέρα Διακεκριμένων Παρατηρητών” στις 25 Σεπτεμβρίου.»

protothema.gr