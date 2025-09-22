Η Βενεζουέλα πραγματοποίησε μεγάλες στρατιωτικές ασκήσεις στην Καραϊβική, συνδυάζοντας επίδειξη ρωσικών μαχητικών και την εκπαίδευση πολιτών από τον στρατό, εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων με τις ΗΠΑ.

Κρατικά μέσα και διεθνή πρακτορεία μεταδίδουν ότι στις ασκήσεις με την επωνυμία «Caribe Soberano 200» αναπτύχθηκαν πάνω από 2.500 στρατιώτες στη νήσο Λα Ορσίλα, συνολικά 12 πολεμικά πλοία, περίπου 20 αμφίβια σκάφη και 22 αεροσκάφη, ενώ πραγματοποιήθηκαν αποβατικές ενέργειες και αεροπορικές επιχειρήσεις. Τη σχετική περιγραφή έκανε ο υπουργός Άμυνας Vladimir Padrino, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Στην κάλυψη των ασκήσεων δόθηκε έμφαση στα ρωσικής κατασκευής Su-30, τα οποία εμφανίστηκαν σε πλάνα να φέρουν ρωσικούς αντιπλοϊκούς πυραύλους Kh-31.

Παράλληλα με τις συγκεντρώσεις και τις ασκήσεις στη La Orchila, εικόνες που μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης από περιοχές όπως Caracas, Yagua και άλλες δείχνουν τον βενεζουελάνικο στρατό να πραγματοποιεί μαζική εκπαίδευση πολιτών, μεταξύ άλλων χρήσης όπλων, επίδειξη θωρακισμένων οχημάτων και ασκήσεις σε εδαφικό επίπεδο, κίνηση που επίσης αποδίδεται από τις αρχές σε αντίδραση στην παρουσία αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

🚨 BREAKING: Nicolas Maduro's military forces are training militias in Venezuela to assassinate President Donald Trump.



In the video, you can hear the soldiers saying: “Go ahead, where Trump is, aim at Trump.” pic.twitter.com/SOb9FVo4tr — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) September 21, 2025

Οι ασκήσεις πραγματοποιούνται καθώς οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει ναυτικές και άλλες δυνάμεις στην Καραϊβική σε επιχειρήσεις κατά του ναρκωτικού εμπορίου. Η Ουάσινγκτον διατηρεί στο πλαίσιο της αποστολής σκάφη όπως καταδρομικά και αντιτορπιλικά, το αμφίβιο αποβατικό USS Iwo Jima και, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ακόμη και πυρηνοκίνητο υποβρύχιο. Η ανακοίνωση των ασκήσεων ακολούθησε, όπως αναφέρεται, και την πληροφόρηση για επιθέσεις που φέρονται να είχαν ως στόχο τρία πλοία στην περιοχή.

"We want Venezuela to immediately accept all of the prisoners, and people from mental institutions, which includes the Worst in the World Insane Asylums, that Venezuelan 'Leadership' has forced into the USA…. GET THEM THE HELL OUT OF OUR COUNTRY, RIGHT NOW…" – President Trump pic.twitter.com/nFkIZ3rG1A September 20, 2025

Το Κάρακας παρουσιάζει τις κινήσεις του ως αμυντικές. Αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι οι δραστηριότητες στο θαλάσσιο χώρο της Καραϊβικής εμπίπτουν στη σφαίρα επιρροής της Βενεζουέλας και είναι απάντηση σε «απειλές» ή «ενέργειες» των ΗΠΑ. Η κυβέρνηση Μαδούρο μάλιστα έχει κινητοποιήσει και κρίσιμες πολιτοφυλακές, με τον ίδιο τον πρόεδρο να κατηγορεί τις ΗΠΑ για σχέδια ανατροπής του.

Από αμερικανικής πλευράς, αξιωματούχοι εμφανίζονται να προτιμούν την διπλωματία παρά την άμεση στρατιωτική σύγκρουση. Ο ειδικός απεσταλμένος Richard Grenell δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να θεωρούν δυνατή μια διπλωματική λύση για να αποφευχθεί η στρατιωτική κλιμάκωση. Ταυτόχρονα, υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ έχουν στο παρελθόν προσφέρει μεγάλα χρηματικά ποσά σε αντάλλαγμα για πληροφορίες κατά της ηγεσίας της Βενεζουέλας, με αναφορές για ποσό 50 εκατ. δολαρίων σε κάποια φάση.

Η σύμπτωση της επίδειξης ρωσικών συστημάτων και της μαζικής εκπαίδευσης πολιτών με την ενισχυμένη αμερικανική παρουσία στην περιοχή δημιουργεί έντονη ρητορική και στρατιωτική ένταση, την ώρα που διεθνή μέσα δείχνουν εικόνες από τις ασκήσεις και αναλύουν την ικανότητα της Βενεζουέλας να επιχειρήσει με ρωσικά οπλικά συστήματα.