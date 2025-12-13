Συνετρίβη ένα μονοκινητήριο αεροπλάνο σε δρόμο στο Μάνχαϊμ της Γερμανίας κατά τη διάρκεια αναγκαστικής προσγείωσης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Mannheimer Morgen», κατά την αναγκαστική προσγείωση, το αεροπλάνο πέρασε ανάμεσα από δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα και σταμάτησε στη μέση του δρόμου έχοντας υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές.

Στο μονοκινητήριο αεροπλάνο επέβαιναν τρία άτομα, δύο άνδρες και μία γυναίκα. Ο 23χρονος πιλότος τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ οι άλλοι δύο επιβάτες, ένας 37χρονος και η 23χρονη σύντροφος του πιλότου, υπέστησαν ελαφρά τραύματα.

Και οι τρεις κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από το αεροπλάνο και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, το αεροπλάνο καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς, ενώ ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και ομάδες διάσωσης έσπευσαν στο σημείο του ατυχήματος, προσπαθώντας να ασφαλίσουν την περιοχή.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, εξετάζεται το ενδεχόμενο βλάβης στο κινητήρα του αεροπλάνου ως πιθανή αιτία για την αναγκαστική προσγείωση.

Η αστυνομία εκτιμά τη ζημιά στο αεροσκάφος σε 400.000 ευρώ, ενώ το αεροσκάφος ρυμουλκήθηκε.

protothema.gr