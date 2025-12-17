Τραγωδία σημειώθηκε στην Αλαμπάμα, όπου μία πρώην αθλητική ρεπόρτερ και ο σύζυγός της εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, ενώ ο 3χρονος γιος τους βρέθηκε σώος στον ίδιο χώρο. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας ή αυτοκτονίας.

Η Christina Chambers βρέθηκε νεκρή δίπλα στον σύζυγό της Johnny Rimes σπίτι στο Χούβερ λίγο μετά τις 9 π.μ. το πρωί της Τρίτης, επιβεβαίωσε το WBRC για το οποίο είχε εργαστεί στο παρελθόν η δημοσιογράφος.

Οι αρχές ερευνούν την υπόθεση ως πιθανή ανθρωποκτονία–αυτοκτονία. Και οι δύο έφεραν τραύματα από πυροβολισμό. Ο 3χρονος γιος τους βρισκόταν στο σπίτι αλλά είναι σώος.

Η Chambers ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στην κοινότητα, είχε τιμηθεί ως Advisor of the Year 2024 από την Alabama Scholastic Press Association. Εργάστηκε στο WBRC 6 από το 2015, έγινε γνωστή από το τμήμα «Sideline», και το 2021 στράφηκε στην εκπαίδευση, παραμένοντας περιστασιακά freelance.

We are absolutely heartbroken to share this news. We have confirmed former WBRC sports reporter Christina Chambers is one of the two people found dead in a Hoover home Tuesday morning. 💔 Please keep their family and your WBRC family in your thoughts as we navigate this loss.… pic.twitter.com/65s2dIAGes — WBRC 6 News (@WBRCnews) December 16, 2025

Ήταν επίσης παθιασμένη δρομέας, με τρεις συμμετοχές στον Μαραθώνιο της Βοστώνης και σχεδίαζει να συμμετάσχει για τέταρτη φορά το 2026.

