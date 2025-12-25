Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρμόδιων αρχών για τα αίτια της αεροπορικής τραγωδίας στην Τουρκία, μετά τη συντριβή αεροσκάφους τύπου Falcon, στο οποίο επέβαιναν, μεταξύ άλλων, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης καθώς και η Ελληνίδα αεροσυνοδός Μαρία Παππά.

Όπως αποκαλύφθηκε από το χρονολόγιο των επικοινωνιών του πιλότου του μοιραίου αεροπλάνου με τον πύργο ελέγχου, από τη στιγμή που ο πιλότος κήρυξε συναγερμό PAN-PAN (χαμηλότερο επίπεδο προειδοποίησης από το MAYDAY, που δηλώνει άμεσο κίνδυνο) και ανέφερε ότι υπήρξε γενική ηλεκτρική βλάβη, χρειάστηκαν μόλις επτά λεπτά μέχρι να χαθεί τελείως από τα ραντάρ το Falcon έχοντας πλέον συντριβεί.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Μεταφορών της Τουρκίας, Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου:

Στις 20:31 το αεροσκάφος εξέδωσε τον κωδικό PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN, ένα επίπεδο κάτω από την προειδοποίηση MAY DAY, που είναι ο κωδικός υψηλότερου κινδύνου. Ταυτόχρονα, ο πιλότος ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου για «γενική ηλεκτρική βλάβη» και ζήτησε πορεία πτήσης για να επιστρέψει στην Άγκυρα.

η φωνή του πιλότου έγινε δύσκολο να ακουστεί. Παρουσιάστηκε μερική απώλεια πληροφοριών πτήσης στην οθόνη του ραντάρ. Στις 20:38 το αεροσκάφος εξαφανίστηκε εντελώς από το ραντάρ.

Για 30 δευτερόλεπτα αποφεύχθηκε μεγαλύτερη τραγωδία

Σύμφωνα με τη hurriyet η τραγωδία θα μπορούσε, μάλιστα, να είναι ακόμα μεγαλύτερη και αποφεύχθηκε για μόλις 30 δευτερόλεπτα.

🇱🇾🇹🇷 Libya’s Chief of General Staff Gen. Muhammad Ali Ahmed al-Haddad and four other members of the Libyan delegation have died in the crash of a Falcon 50 business jet in the vicinity of the capital of Turkey, Ankara, on Tuesday evening.



The contact with Al-Haddad's plane had… pic.twitter.com/TqgkiAmXY0 — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) December 23, 2025

Όπως αναφέρει η τουρκική εφημερίδα μεταφέροντας απόψεις ειδικών, αν το Falcon συνέχιζε την πορεία του για άλλα 30 δευτερόλεπτα τότε θα είχε συντριβεί στο κέντρο του χωριού Κεσικαβάκ που βρίσκεται σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από το σημείο συντριβής του αεροσκάφους.

Κάτοικοι του χωριού αυτού ήταν, άλλωστε, οι πρώτοι που έφτασαν στο σημείο που κατέπεσε το Falcon βρίσκοντας διασκορπισμένα συντρίμμια σε χωράφια και δασικές περιοχές.

Οι ίδιο περιγράφοντας τον πανικό που προκλήθηκε είπαν: «Ακούσαμε μια απίστευτη έκρηξη. Τα παράθυρα των σπιτιών κουνήθηκαν και νομίσαμε ότι ήταν σεισμός. Ήταν μια πολύ μεγάλη έκρηξη και ο ουρανός φωτίστηκε από αυτήν».

Όπως μετέδωσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης τα συντρίμμια του Falcon διασκορπίστηκαν σε μια έκταση 3 χιλιομέτρων.

