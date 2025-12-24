Η αεροσυνοδός Μαρία Πάππα, με καταγωγή από τη Ρόδο, περιλαμβάνεται στα θύματα της αεροπορικής τραγωδίας που έγινε χθες το βράδυ κοντά στην Άγκυρα.

Κανένας από την πενταμελή αντιπροσωπεία της Λιβύης με επικεφαλής τον αρχηγό του επιτελείου της χώρας, στρατηγό Μοχάμεντ Αλί Αν Χαντάντ και τριμελές πλήρωμα, δεν επέζησε.

Το όνομα της Μαρίας Παππά περιλαμβάνεται στη λίστα των επιβαινόντων, ωστόσο ακόμη δεν έχει επισήμως ταυτοποιηθεί και δεν υπάρχει αντίστοιχα επίσημη ενημέρωση από το υπουργείο Εξωτερικών. Οι τουρκικές αρχές επιβεβαίωσαν το απόγευμα της Τετάρτης ότι μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται Ελληνίδα πολίτης.

Ήδη όμως, οι άνθρωποι της Μαρίας Παππά, φίλοι και συνάδελφοι την αποχαιρετούν μέσω των social media.

Για τους ανθρώπους της Ολυμπιακής Αεροπορίας, η Μαρία Παππά ήταν από εκείνα τα πρόσωπα που μεγάλωσαν επαγγελματικά στους διαδρόμους των αεροδρομίων, με πειθαρχία και αγάπη για το πέταγμα, και που κατάφεραν να κερδίσουν εκτίμηση και σεβασμό.

Τα πρώτα της βήματα τα έκανε στο αεροδρόμιο, εργαζόμενη στον τομέα της ασφάλειας. Ήταν μια απαιτητική αρχή, που όπως λένε συνάδελφοί της στο protothema.gr της έδωσε γερά θεμέλια. Λίγο αργότερα υπέβαλε αίτηση στην Ολυμπιακή Αεροπορία όπου πέρασε τις διαδικασίες και φόρεσε τη στολή της αεροσυνοδού.

Η Μαρία ανήκε στη νεότερη γενιά πληρωμάτων. Δεν πρόλαβε ή δεν χρειάστηκε να οδηγηθεί σε αναγκαστική συνταξιοδότηση, όπως συνέβη με δεκάδες συναδέλφους της στα χρόνια της διάλυσης της Ολυμπιακής.

Αντίθετα, εντάχθηκε σε υπηρεσίες του Δημοσίου. Παρά τις δυσκολίες, δεν εγκατέλειψε τον χώρο των αερομεταφορών.

Συνέχισε να πετά, να εργάζεται, να εξελίσσεται. Ήταν χαμηλών τόνων: «Πάντα γλυκιά, πάντα ήπια, πάντα σωστή στη συνεργασία», λένε συνάδελφοι που τη γνώρισαν τόσο στην Ολυμπιακή όσο και αργότερα. Μια επαγγελματίας που κέρδιζε τον σεβασμό με τη στάση της.

Ο θάνατός της στη συντριβή του αεροσκάφους στην Τουρκία άφησε πίσω του βαρύ πένθος. Στους διαδρόμους των αεροδρομίων, στα πληρώματα, στους ανθρώπους που μοιράστηκαν βάρδιες, πτήσεις και ζωές.

protothema.gr