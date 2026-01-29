Εκεχειρία μιας εβδομάδας ζήτησε ο Τραμπ από τον Βλαντίμιρ Πούτιν αναφορικά με το Κίεβο, λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης του υπουργικού συμβουλίου σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι είχε επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο ζητώντας του να μην χτυπήσει την ουκρανική πρωτεύουσα κι άλλες περιοχές της χώρας για μια εβδομάδα λόγω του ψύχους που επικρατεί.

«Συμφώνησε να το κάνει και είμαστε ευτυχείς που δέχθηκε», είπε ο Τραμπ, σημειώνοντας ότι «οι Ουκρανοί ήταν χαρούμενοι με αυτή την εξέλιξη καθώς υποφέρουν». Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι αρχικά αρκετοί ήταν εκείνοι που του συνέστησαν να μην κάνει το συγκεκριμένο τηλεφώνημα, όμως όπως είπε εκείνος το έκανε με θετικά αποτελέσματα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε τις δύσκολες συνθήκες στο πεδίο, λέγοντας: «Έχει πολύ κρύο εκεί, δεν μπορεί κανείς να το φανταστεί».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές συζητούν το ζήτημα της εδαφικής διευθέτησης, ενώ ανέφερε ότι οι συμφωνίες που αφορούν την ασφάλεια και την ευημερία είναι «σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωμένες».

Σύμφωνα με τον Γουίτκοφ, οι συνομιλίες αναμένεται να συνεχιστούν σε περίπου μία εβδομάδα, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι «έχει γίνει μεγάλη πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις.

protothema.gr