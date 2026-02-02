Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε δημόσια ο υπερηχητικός αντιπλοϊκός πύραυλος της Ινδίας, στο πλαίσιο της στρατιωτικής παρέλασης για την Εθνική Εορτή της χώρας, που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες στο Kartavya Path, στο Νέο Δελχί.

Την παρουσίαση πραγματοποίησε ο Οργανισμός Έρευνας και Ανάπτυξης Άμυνας (DRDO), ο βασικός φορέας έρευνας και ανάπτυξης του Υπουργείου Άμυνας της Ινδία, ο οποίος ιδρύθηκε το 1958 και εδρεύει στο Νέο Δελχί.

Στην εικόνα εμφανίζεται ένα ομοίωμα πυραύλου LR-AShM, ο οποίος θα μπορούσε να έχει εμβέλεια 1.500 χιλιομέτρων, τοποθετώντας την Ινδία δίπλα σε δυνάμεις όπως η Ρωσία, η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες στον τομέα της προηγμένης στρατιωτικής τεχνολογίας.

Τι έχει η Ινδία σε απόσταση 1.500 χιλιομέτρων

Πακιστάν: Ολόκληρη η χώρα βρίσκεται εντός αυτού του βεληνεκούς, συμπεριλαμβανομένων του Ισλαμαμπάντ, της Λαχώρης και του Καράτσι. Πρόκειται για το πιο σημαντικό σενάριο στη δογματική χρήση πυραύλων της Ινδίας.

Κίνα (νότια σύνορα και Θιβέτ): Μεγάλο μέρος του Θιβέτ και της Σιντζιάνγκ βρίσκεται εντός εμβέλειας από τη βόρεια Ινδία. Περιλαμβάνονται περιοχές με στρατηγικές κινεζικές στρατιωτικές υποδομές.

Μπανγκλαντές: Ολόκληρη η χώρα βρίσκεται εντός της ακτίνας.

Σρι Λάνκα: Στο σύνολό της από το νότιο τμήμα της Ινδίας.

Νεπάλ και Μπουτάν: Και οι δύο χώρες βρίσκονται εξ ολοκλήρου εντός του βεληνεκούς.

Μιανμάρ (δυτικό τμήμα): Παραμεθόριες περιοχές και στρατηγικά κέντρα.

Όσον αφορά τους θαλάσσιους στόχους σε απόσταση 1.500 χιλιομέτρων, περιλαμβάνεται ο Ινδικός Ωκεανός σε όλο το νότιο τόξο, συμπεριλαμβανομένων κρίσιμων θαλάσσιων οδών, της διέλευσης στόλων της Κίνας, του Πακιστάν ή των ΗΠΑ και ναυτικών στόχων στον Κεντρικό Ινδικό Ωκεανό. Αυτό επεκτείνει τον ινδικό θαλάσσιο έλεγχο πέρα από τη Σρι Λάνκα και τις Μαλδίβες.

Δεν έχει παρουσιαστεί κάτι ανάλογο

Ο νέος αυτός πύραυλος, που δεν είχε παρουσιαστεί ποτέ ξανά, περιγράφεται ως εξής: «Ο LR-AShM είναι ένας υπερηχητικός πύραυλος ολίσθησης, ικανός να πλήττει στατικούς και κινητούς στόχους και έχει σχεδιαστεί για τη μεταφορά διαφόρων ωφέλιμων φορτίων. Είναι ο πρώτος του είδους του, με συστήματα αεροηλεκτρονικής και αισθητήρες υψηλής ακρίβειας εγχώριας κατασκευής», αναφέρει η Ινδία.

Ο υπερηχητικός αυτός πύραυλος ακολουθεί «μια ημιβαλλιστική τροχιά με υπερηχητικές ταχύτητες που ξεκινούν από Mach 10 και διατηρούν μέσο όρο Mach 5,0 με πολλαπλά άλματα. Ενσωματώνει αισθητήρες εγχώριας ανάπτυξης για την προσβολή κινητών στόχων στην τελική φάση», προσθέτουν, τονίζοντας ότι ο πύραυλος θα μπορούσε να μεταφέρει διάφορους τύπους συμβατικών κεφαλών στο όχημα ολίσθησης, ενώ προς το παρόν επικεντρώνεται στην αντιπλοϊκή έκδοση.

«Καθώς ο πύραυλος αυτός πετά σε χαμηλό ύψος με υψηλή ταχύτητα και ευελιξία, τα εχθρικά χερσαία και ναυτικά ραντάρ δεν μπορούν να τον ανιχνεύσουν στο μεγαλύτερο μέρος της τροχιάς του. Ο LR-AShM είναι διαμορφωμένος με σύστημα στερεού καυσίμου πυραυλικού κινητήρα δύο σταδίων. Τα συστήματα αυτά προωθούν τον πύραυλο ώστε να φτάσει στις απαιτούμενες υπερηχητικές ταχύτητες. Το πρώτο στάδιο του οχήματος αποσυνδέεται μετά την καύση του. Μετά την πλήρη καύση του δεύτερου σταδίου, το όχημα εκτελεί ολίσθηση χωρίς κινητήρα, πραγματοποιώντας τους απαραίτητους ελιγμούς στην ατμόσφαιρα πριν φτάσει στον στόχο».

Τεχνολογικό άλμα για την Ινδία

Υπάρχουν λίγα επιβεβαιωμένα στοιχεία, ωστόσο το India TV, επικαλούμενο αξιωματούχους της DRDO, ανέφερε ότι το μήκος του πυραύλου είναι 13 μέτρα και το βάρος του περίπου 12 τόνοι. Αυτό το πρώτο βήμα, που τοποθετεί την άμυνα της χώρας σε ένα νέο τεχνολογικό άλμα, σηματοδοτεί και τα μακροπρόθεσμα σχέδια της DRDO.

Παράλληλα, εργάζεται σε υπερηχητικούς πυραύλους κρουζ με κινητήρες ramjet στο πλαίσιο του Προγράμματος Vishnu, καθώς και σε βαρέα οχήματα με σχεδίαση ατράκτου ολισθαίνοντος πτερυγίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Dhvani. Αναπτύσσονται επίσης πύραυλοι για την αντιμετώπιση υπερηχητικών απειλών. Αναμένεται ότι όλα αυτά θα έχουν και παράγωγες εκδόσεις με ναυτικές εφαρμογές.

