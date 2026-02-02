Με κίνδυνο τη ζωή του, ένας 13χρονος από την Αυστραλία βούτηξε σε ταραγμένη θάλασσα την ώρα που έδυε ο ήλιος, καταφέρνοντας να σώσει τη μητέρα του και τα δύο αδέλφια του, οι οποίοι είχαν παρασυρθεί στα ανοιχτά.

Η οικογένεια έκανε την Παρασκευή SUP και καγιάκ σε ακτή στη Δυτική Αυστραλία, όταν ισχυροί άνεμοι τους έσπρωξαν εκτός πορείας.

Ο έφηβος άρχισε να κωπηλατεί προς την ακτή για να ειδοποιήσει τις Αρχές, αλλά το καγιάκ του γέμισε νερό, οπότε αποφάσισε να κολυμπήσει τα υπόλοιπα τέσσερα χιλιόμετρα.

«Η γενναιότητα, η δύναμη και το θάρρος που επέδειξε αυτή η οικογένεια ήταν εξαιρετικά, ειδικά ο νεαρός που κολύμπησε 4 χιλιόμετρα για να ειδοποιήσει τις Αρχές», δήλωσε η Ομάδα Εθελοντών Θαλάσσιας Διάσωσης Naturaliste.

Ο διοικητής της ομάδας χαρακτήρισε μάλιστα τις προσπάθειες του εφήβου υπεράνθρωπες. Ο νεαρός, όπως εκτιμά ο ίδιος, κολύμπησε τις πρώτες δύο ώρες φορώντας σωσίβιο, αλλά μετά το πέταξε και κολύμπησε άλλες δύο χωρίς αυτό.

Ο νεαρός κατάφερε να ειδοποιήσει τις Αρχές στις 18:00 (τοπική ώρα) την Παρασκευή, αναφέρει το BBC. Αμέσως ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό της 47χρονης μητέρας, του άλλου γιου της, 12 ετών, και της κόρης της, 8 ετών.

Οι τρεις εντοπίστηκαν γύρω στις 20:30 από ελικόπτερο διάσωσης να κρατιούνται από το SUP περίπου 14 χιλιόμετρα από την ακτή. Μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο και γρήγορα πήραν εξιτήριο.

