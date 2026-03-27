Ο ισχυρός τροπικός κυκλώνας Narelle συνεχίζει την πορεία του κατά μήκος των ακτών της Δυτική Αυστραλία, προκαλώντας σοβαρές ανησυχίες στις τοπικές αρχές. Το φαινόμενο, το οποίο είχε προηγουμένως πλήξει το Βόρειο Κουίνσλαντ και τη Βόρεια Επικράτεια, επηρεάζει πλέον τις δυτικές παράκτιες περιοχές της χώρας.

Στις περιοχές που βρίσκονται στο πέρασμα του κυκλώνα έχουν ήδη καταγραφεί εκτεταμένες ζημιές, καθώς οι πολύ ισχυροί άνεμοι και οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις δοκιμάζουν τις αντοχές υποδομών και κατοίκων. Παράλληλα, οι αρχές έχουν εκδώσει σειρά προειδοποιήσεων, καλώντας τους πολίτες που βρίσκονται στην πορεία του φαινομένου να επιδείξουν αυξημένη προσοχή.

Εκτός των άλλων ζημιών, σημαντικά προβλήματα παρουσιάζονται στην ηλεκτροδότηση λόγω των πυλώνων που έχει ρίξει ο κυκλώνας.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί ότι οι σοβαρές επιπτώσεις θα γίνουν αισθητές κατά μήκος των ακτών της Γκάσκοϊν μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής.

Το σύστημα έχει ήδη προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στο Έξμουθ, όπου οι κάτοικοι βρήκαν καταφύγιο κατά τη διάρκεια της νύχτας, και τώρα κατευθύνεται προς το Κάρναρβον και τη Μεσοδυτική περιοχή της πολιτείας καθώς καταφθάνει στην ακτογραμμή.

Η Τζέσικα Λίνγκαρντ της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας δήλωσε στο ABC Radio Perth ότι το σύστημα πιθανότατα θα παραμείνει στην κατηγορία τρία για τις επόμενες ώρες.

«Η πρόβλεψη είναι ότι τώρα αρχίζει να κινείται περισσότερο προς την ενδοχώρα… αλλά θα εξασθενήσει αργά (και) θα παραμείνει στην κατηγορία τρία καθώς θα κινείται ανατολικά του Ντέναμ και του Shark Bay απόψε», εξήγησε η κ. Λίγκαρντ.

«Καθώς κινείται προς την ενδοχώρα, συνήθως αυτό που περιμένουμε είναι ότι οι ισχυρότεροι άνεμοι θα πνέουν στα παράκτια τμήματα, αλλά με αυτό το σύστημα, οι ισχυρότεροι άνεμοι είναι στην πραγματικότητα στην ανατολική πλευρά του κυκλώνα».

Στο Τζέραλνττον, στα τοπικά σούπερ μάρκετ καταγράφηκε ασυνήθιστα μεγάλη κίνηση από κατοίκους που συγκεντρώνουν προμήθειες για να διασφαλίσουν ότι είναι θα έτοιμοι να παραμείνουν στην κατοικία τους με ασφάλεια και επάρκεια για όσο χρειαστεί.

Η διευθύντρια ενός σούπερ μάρκετ στην περιοχή, η Σάιμοντ Μπάρκερ, δήλωσε πως η επιχείρηση έχει κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει προμήθειες και να αποφύγει την επιβολή περιορισμών στις αγορές συγκεκριμένων προϊόντων όπως το εμφιαλωμένο νερό.

Η κυβέρνηση έχει θέσει σε ετοιμότητα όλο τον μηχανισμό της Πολιτικής Προστασίας στις πληγείσες Πολιτείες και περιοχές και ήδη ξεκίνησε από συνεργεία των αρμόδιων υπηρεσιών η καταγραφή των ζημιών εκεί όπου ο κυκλώνας έχει ήδη ολοκληρώσει το καταστροφικό πέρασμα του.

ert.gr