Υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών βρήκαν αστυνομικοί στην Ουαλία έναν 21χρονο λίγη ώρα έπειτα από δυστύχημα που είχε προκαλέσει με αποτέλεσμα να σκοτωθεί μια κοπέλα 17 ετών που ήταν μαζί του στο αυτοκίνητο.

Το βίντεο από κάμερα σώματος αστυνομικού, το οποίο ήρθε στη δημοσιότητα, τον δείχνει «χαμένο», με ένα μπουκάλι μπίρας στα χέρια.

Το δυστύχημα έγινε στις 24 Ιουλίου 2022, τις πρώτες πρωινές ώρες, στο Φόχριου της Νότιας Ουαλίας, αναφέρει με την Daily Mail.

Ο Κέιλαν Ρόμπερτς έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του με αποτέλεσμα να σκοτωθεί η συνεπιβάτιδά του, Κλόε Χέιμαν. Ο 21χρονος ήταν υπό την επήρεια κοκαΐνης, κεταμίνης, έκστασης και αλκοόλ.

Είχαν βρεθεί νωρίτερα σε νυχτερινό κέντρο, από όπου ο Ρόμπερτς προσφέρθηκε να τη μεταφέρει στο σπίτι της. Ωστόσο, αργότερα ζήτησε από τους φίλους του να τον αφήσουν εκεί όπου είχε αφήσει το αυτοκίνητό του. Οδήγησε ο ίδιος, αλλά έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα η 17χρονη να σκοτωθεί επί τόπου.

Το υλικό από την κάμερα δείχνει τον αστυνομικό να πλησιάζει και να ζητά να μιλήσει με τον οδηγό. Ο Ρόμπερτς εμφανίζεται και λέει συλλαβιστά το όνομά του. Μετά, αφού του ζητούν να αφήσει τη μπίρα που κρατούσε, τον μεταφέρουν για αλκοτέστ.



Μαρτυρία αναφέρει ότι έπινε αλκοόλ μετά τη σύγκρουση, αλλοιώνοντας την ένδειξη για το επίπεδο του αλκοόλ. Είπε μάλιστα στους αστυνομικούς ότι είχε πιει τέσσερα μπουκάλια μπίρας στο αυτοκίνητο, όλα μετά το τροχαίο.

Όπως ήταν εύλογο, το τεστ έδειξε ότι είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, αν και ο ίδιος δεν θυμόταν πόσο: υποστήριξε ότι είχε πιει δύο ή τρία ποτήρια ελαφριάς μπίρας στο νυχτερινό κέντρο και μια διπλή βότκα με λεμονάδα και λίγο κρασί.

Τελικά, δήλωσε ένοχος για τέσσερις κατηγορίες πρόκλησης θανάτου από απρόσεκτη οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών, με κάθε κατηγορία να αντιστοιχεί σε διαφορετική ουσία.

Τον Ιούνιο του 2023 καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριών ετών και εννέα μηνών στο Δικαστήριο του Κάρντιφ. Το Εφετείο αύξησε την ποινή σε πέντε έτη και τρεις μήνες τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.

Παράλληλα, του επιβλήθηκε απαγόρευση οδήγησης διάρκειας 12 ετών και 7,5 μηνών, αυξημένη σε σχέση με τη δεκαετή απαγόρευση που είχε επιβληθεί πρωτοδίκως.

Πρόσφατα αποφυλακίστηκε υπό όρους, έχοντας εκτίσει το προβλεπόμενο μέρος της ποινής του.

