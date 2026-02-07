Σε εξέλιξη βρίσκονται επεισόδια σε μικρή απόσταση από το Ολυμπιακό Χωριό στο Μιλάνο.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, περίπου 5.000 άτομα διαδήλωσαν κατά των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο – Κορτίνα.

Η κινητοποίηση οργανώθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της αποψίλωσης δασών που καταγράφηκε στην Κορτίνα Ντ ‘ Αμπέτσο, για να φτιαχτούν οι ολυμπιακές υποδομές, όπως και σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον αποκλεισμό τρανσέξουαλ αθλητών από τους Αγώνες.

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην πορεία διαδήλωσε ειρηνικά. Λίγο πριν την ολοκλήρωσή της, άτομα με καλυμμένο το πρόσωπο άρχισαν να πετούν κροτίδες και καπνογόνα προς τους αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν με χρήση αντλιών νερού και δακρυγόνα. Έως τώρα έχουν πραγματοποιηθεί πέντε συλλήψεις.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

🔵#Scontri a Milano al corteo contro le #Olimpiadi. Antagonisti hanno lanciato petardi e fuochi d'artificio contro gli agenti che hanno risposto con lacrimogeni e idranti, in zona Corvetto (punto di arrivo). 5 le persone fermate. Il video dell'inviato #GR1 @SimoneZazzera. pic.twitter.com/y0C7gJsm25 February 7, 2026

Scontri a Milano tra manifestanti – scesi in piazza contro le Olimpiadi – e la polizia. I manifestanti bardati hanno lanciato numerosi fuochi d'artificio contro gli agenti, che hanno risposto azionando l'idrante. pic.twitter.com/YOA202npoe February 7, 2026

protothema.gr