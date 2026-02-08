Δεσμούς με το Βλαντιμίρ Πούτιν και το περιβάλλον του είχε προσπαθήσει να καλλιεργήσει ο Τζέφρι Έπσταϊν, όπως φαίνεται από νέα έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την λύκροτη υπόθεση και τα οποία φέρνει στη δημοσιότητα το CNNi.

Ήταν Ιούνιος του 2018 – περίπου ένα χρόνο μετά τον αιφνίδιο θάνατο του πρέσβη της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη, Βιτάλι Τσούρκιν. Ο Τσούρκιν ήταν κάποιος με τον οποίο ο Έπσταϊν συναντιόταν τακτικά στη Νέα Υόρκη και ο Έπσταϊν είχε μάλιστα προσφερθεί να βοηθήσει τον γιο του Τσούρκιν, Μαξίμ, να βρει δουλειά σε μια εταιρεία στη Νέα Υόρκη.

Τώρα ο Έπσταϊν έψαχνε να μιλήσει με έναν άλλο Ρώσο αξιωματούχο: τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ. Στις 24 Ιουνίου 2018, ο Έπσταϊν έστειλε email στον Νορβηγό πολιτικό Θόρμπιορν Γιάγκλαντ, τότε γενικό γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

«Νομίζω ότι θα μπορούσατε να προτείνετε στον Πούτιν, ότι ο Λαβρόφ, μπορεί να πάρει πληροφορίες μιλώντας μαζί μου. Ο Βιτάλι Τσούρκιν συνήθιζε να το κάνει, αλλά πέθανε. ;!», ανέφερε ότι μήνυμα.

Ο Γιάγκλαντ απάντησε ότι θα συναντηθεί με τον βοηθό του Λαβρόφ την επόμενη Δευτέρα και θα το προτείνει.

Πώς προσπάθησε να πλησιάσει τον Πούτιν

Η τελευταία δημοσίευση εγγράφων φωτίζει τις προσπάθειές του να πλησιάσει υψηλόβαθμους Ρώσους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του Πούτιν, τον οποίο ο Έπσταϊν προσπάθησε να συναντήσει ή να μιλήσει πολλές φορές.

Η νέα σειρά εγγράφων που αποκαλύπτουν περισσότερες επικοινωνίες του Επστάιν με διεθνείς πολιτικούς, συμπεριλαμβανομένων Ρώσων αξιωματούχων, έχει οδηγήσει σε περισσότερες εικασίες σχετικά με τα κίνητρα του δισεκατομμυριούχου.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου αυτή την εβδομάδα ότι η χώρα του θα ξεκινήσει έρευνα για τους πιθανούς δεσμούς του Επστάιν με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

«Όλο και περισσότερα στοιχεία, όλο και περισσότερες πληροφορίες και όλο και περισσότερα σχόλια στον παγκόσμιο τύπο σχετίζονται με την υποψία ότι αυτό το πρωτοφανές σκάνδαλο παιδεραστίας συνδιοργανώθηκε από τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών», δήλωσε ο Τουσκ.

«Δεν χρειάζεται να σας πω πόσο σοβαρή είναι η ολοένα και πιο πιθανή πιθανότητα οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών να συνδιοργάνωσαν αυτήν την επιχείρηση για την ασφάλεια του πολωνικού κράτους», πρόσθεσε ο Τουσκ. «Αυτό μπορεί μόνο να σημαίνει ότι κατέχουν επίσης συμβιβαστικά υλικά εναντίον πολλών ηγετών που εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται σήμερα».

Το Κρεμλίνο απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι ο Έπσταϊν ήταν κατάσκοπος της Ρωσίας.

«Η θεωρία ότι ο Έπσταϊν ήταν υπό τον έλεγχο των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών μπορεί να ληφθεί με οποιονδήποτε τρόπο, αλλά όχι σοβαρά», δήλωσε την Πέμπτη (5/2) ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι δημοσιογράφοι «δεν πρέπει να χάνουν χρόνο» εξετάζοντας τους ισχυρισμούς ότι ο Έπσταϊν είχε δεσμούς με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Αναλυτές που μελέτησαν τα επίμαχα έγγραφα προειδοποίησαν στο CNNi ότι τα έγγραφα υποδηλώνουν κάτι περισσότερο από το ότι ο Έπσταϊν προσπαθεί να συναναστραφεί με ισχυρές προσωπικότητες και να μετεξελιχθεί ως ένα είδος γεωπολιτικού παράγοντα ισχύος.

Από τα έγγραφα δεν προκύπτει εάν ο Έπσταϊν κατάφερε ποτέ να αποκτήσει δεσμούς με τον Ρώσο ηγέτη.

Οι επικοινωνίες με Μπαράκ και Γιάγκλαντ

Στις 9 Μαΐου 2013, σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Έπσταϊν έγραψε στον πρώην Ισραηλινό πρωθυπουργό Εχούντ Μπαράκ ότι ο Γιάγκλαντ «θα δει τον Πούτιν στο Σότσι» στις 20 Μαΐου και ότι ο Γιάγκλαντ ρώτησε αν ο Έπσταϊν θα ήταν διαθέσιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο «για να εξηγήσει πώς η Ρωσία μπορεί να διαμορφώσει συμφωνίες προκειμένου να ενθαρρύνει τις δυτικές επενδύσεις».

«Δεν τον συνάντησα ποτέ, ήθελα να το ξέρετε», πρόσθεσε ο Έπσταϊν στο email του προς τον Μπαράκ.

Λίγες μέρες αργότερα, ο Γιάγκλαντ είπε στον Έπσταϊν στις 14 Μαΐου 2013 ότι σχεδίαζε να διαβιβάσει ένα μήνυμα στον Πούτιν εκ μέρους του Έπσταϊν ότι ο Έπσταϊν θα μπορούσε να είναι χρήσιμος. «Έχω έναν φίλο που μπορεί να σας βοηθήσει να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα και στη συνέχεια να σας παρουσιάσει και να τον ρωτήσει αν είναι ενδιαφέρον να συναντηθεί μαζί σας», έγραψε ο Γιάγκλαντ σε email προς τον Έπσταϊν.

Για να απαντήσει ο Έπσταϊν: «Βρίσκεται σε μια μοναδική θέση για να κάνει κάτι σπουδαίο, όπως έκανε ο Σπούτνικ για τον διαστημικό αγώνα. Μπορείς να του πεις ότι εσύ κι εγώ είμαστε κοντά και ότι συμβουλεύω τον Γκέιτς. Αυτό είναι εμπιστευτικό. Θα χαιρόμουν να τον συναντήσω, αλλά για τουλάχιστον δύο έως τρεις ώρες, όχι λιγότερο».

Αλλά σε ένα άλλο email προς τον Μπαράκ στις 21 Μαΐου 2013, ο Έπσταϊν ισχυρίστηκε χωρίς να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία ότι αρνήθηκε αίτημα του Πούτιν για συνάντηση κατά τη διάρκεια ενός ρωσικού οικονομικού συνεδρίου στην Αγία Πετρούπολη.

Ο Έπσταϊν είπε ότι αν ο Πούτιν ήθελε να συναντηθεί μαζί του, θα «πρέπει να αφήσει στην άκρη τον πραγματικό χρόνο και την ιδιωτικότητα».

Περισσότερο από ένα χρόνο αργότερα, τον Ιούλιο του 2014, ένα email προς τον Έπσταϊν υποδηλώνει ότι είχε μια επερχόμενη προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πούτιν και είχε προσκαλέσει τον ιδρυτή του LinkedIn να συμμετάσχει. Ο Τζόι Ίτο, τότε διευθυντής του MIT Media Lab, έγραψε στον Έπσταϊν: «Δεν μπόρεσα να πείσω τον Ριντ να αλλάξει το πρόγραμμά του για να πάει να συναντήσει τον Πούτιν μαζί σου. ;-)».

Η κρίσιμη συγκυρία

Ορισμένες από τις επικοινωνίες του Έπσταϊν με εξέχοντες Ρώσους ήρθαν σε μια κρίσιμη καμπή στις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας – αφότου οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών κατηγόρησαν τη Ρωσία ότι παρενέβη στις προεδρικές εκλογές του 2016, τις οποίες κέρδισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Τον Ιούνιο του 2018, ο Γιάγκλαντ έστειλε email στον Έπσταϊν ότι ήλπιζε να μείνει στην κατοικία του στο Παρίσι και ότι θα ερχόταν από τη Μόσχα, όπου σχεδίαζε να συναντηθεί με τον Πούτιν, τον Λαβρόφ και τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ, τότε πρωθυπουργό της Ρωσίας.

«Λυπάμαι απλώς που δεν είμαι μαζί σας για να συναντήσω τους Ρώσους», απάντησε ο Έπσταϊν.

Από τα έγγραφα προκύπτει ακόμη ότι ο Έπσταϊν είχε στενή σχέση με τουλάχιστον έναν Ρώσο που είχε δεσμούς με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας (FSB) διάδοχο της KGB.

Ο Έπσταϊν αναφέρθηκε στον Σεργκέι Μπελιακόφ, ο οποίος, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, αποφοίτησε από την Ακαδημία FSB στη Μόσχα το 1999, ως «πολύ καλό μου φίλο» σε ένα email του 2015 προς τον δισεκατομμυριούχο επενδυτή επιχειρηματικών κεφαλαίων Πίτερ Θιλ.

Τα ταξίδια στη Ρωσία

Ενώ δεν είναι σαφές πόσο συχνά ταξίδευε ο Έπσταϊν στη Ρωσία, τα αρχεία καταγραφής πτήσεων που αναλύθηκαν από το CNNi και δημοσιεύθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιβεβαιώνουν ότι όντως επισκέφθηκε τη χώρα.

Ο Έπσταϊν και η Γκισλέιν Μάξγουελ ταξίδεψαν στη Ρωσία μεταξύ 22 και 24 Νοεμβρίου 2002, πετώντας από την Κοπεγχάγη στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας με το προσωπικό αεροσκάφος του Έπσταϊν, σύμφωνα με τα αρχεία καταγραφής πτήσεων και ένα email του 2018 που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Στη συνέχεια, το ζευγάρι πέταξε στην Αγία Πετρούπολη, προσγειώνοντας στο αεροδρόμιο Πούλκοβο την ίδια ημέρα. Στη συνέχεια, στις 24 Νοεμβρίου, το αρχείο καταγραφής πτήσεων δείχνει ότι και οι δύο αναχώρησαν με το ίδιο αεροσκάφος για την Ιρλανδία.

Ο Έπσταϊν υπέβαλε εκ νέου αίτηση για ρωσική βίζα το 2018, σύμφωνα με email που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ένα άλλο email δείχνει ότι η ομάδα του ζήτησε να μεταφερθεί η έγκυρη ρωσική βίζα του σε νέο διαβατήριο τον Μάρτιο του 2019, λίγους μήνες πριν από τη σύλληψή του με ομοσπονδιακές κατηγορίες που σχετίζονται με σεξουαλική εμπορία ανηλίκων.

cnn.gr