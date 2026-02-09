Έτοιμο να «αραιώσει» το εμπλουτισμένο ουράνιο δηλώνει το Ιράν, καθώς σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά της χώρας.

Ως αντάλλαγμα το Ιράν ζητά την άρση όλων των κυρώσεων, οπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής του ιρανικού οργανισμού ατομικής ενέργειας Μοχάμαντ Εσλάμι και μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα (9/2) ο Εσλάμι δήλωσε ότι τεχνικά και πυρηνικά ζητήματα συζητούνται παράλληλα με πολιτικά ζητήματα στις διαπραγματεύσεις Ιράν-ΗΠΑ.

Σημείωσε ότι οι σχέσεις του Ιράν με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) συνεχίζονται, προσθέτοντας ότι ο Οργανισμός έχει μια ανεπίλυτη υποχρέωση σχετικά με τη στρατιωτική επίθεση σε εγκαταστάσεις που υπόκεινται σε διασφαλίσεις τον Ιούνιο του 2025.

Συμπλήρωσε ότι για εγκαταστάσεις που δεν έγιναν στόχος των ισραηλινών και αμερικανικών επιδρομών τον Ιούνιο, οι επιθεωρητές της ΔΟΑΕ πραγματοποίησαν επισκέψεις στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συνεργασίας και με άδεια από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Μετά τον πόλεμο έχουν πραγματοποιηθεί επιθεωρήσεις σε τοποθεσίες που δεν υπέστησαν ζημιές και ότι έχουν προγραμματιστεί επισκέψεις σε ορισμένες άλλες εγκαταστάσεις τις επόμενες ημέρες.

Τόνισε ότι τα δικαιώματα του Ιράν βάσει των κανονισμών του ΔΟΑΕ πρέπει να τηρηθούν, σημειώνοντας ότι ο Οργανισμός έχει ως αποστολή να ενθαρρύνει και να υποστηρίζει την ειρηνική χρήση της πυρηνικής τεχνολογίας για το Ιράν και όλα τα έθνη.

Οποιαδήποτε πιθανή αραίωση ουρανίου εμπλουτισμένου κατά 60% εξαρτάται από την πλήρη άρση των κυρώσεων.

