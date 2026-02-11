Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι – ανάμεσά τους και ο φερόμενος δράστης – έχασαν τη ζωή τους σε ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε σε σχολείο στην πόλη Τάμπλερ Ριντζ, στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βασιλικής Καναδικής Έφιππης Αστυνομίας (RCMP).

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (τοπική ώρα) στο Tumbler Ridge Secondary School. Η υπόθεση άρχισε να εξελίσσεται όταν η τοπική RCMP εξέδωσε επείγουσα ειδοποίηση για εν ενεργεία δράστη στο σχολείο. Οι μαθητές του Γυμνασίου-Λυκείου, που εξυπηρετεί τάξεις από την 7η έως τη 12η, καθώς και γειτονικού δημοτικού σχολείου, τέθηκαν άμεσα σε καθεστώς lockdown, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αναζητήσουν καταφύγιο μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση των αρχών.

Στο εσωτερικό του σχολείου εντοπίστηκαν έξι νεκροί, ενώ ένας ακόμη υπέκυψε καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο. Δύο ακόμη νεκροί βρέθηκαν σε κατοικία που φέρεται να συνδέεται με το περιστατικό.

Ο φερόμενος ως δράστης εντοπίστηκε επίσης νεκρός εντός του σχολείου, με τις αρχές να κάνουν λόγο για «αυτοπροκαλούμενο τραυματισμό».

Σύμφωνα με την RCMP, συνολικά εννέα είναι τα θύματα της επίθεσης, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 25. Δύο άτομα διακομίστηκαν αεροπορικώς σε νοσοκομείο με σοβαρά ή απειλητικά για τη ζωή τους τραύματα.

Οι αρχές δήλωσαν ότι έχουν ταυτοποιήσει τον φερόμενο ως δράστη, ωστόσο σημείωσαν πως ενδέχεται να μην καταστεί ποτέ δυνατό να εξακριβωθεί το κίνητρό του. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο ύπαρξης και δεύτερου υπόπτου, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες.

CANADA: RCMP North District Commander says the Tumbler Ridge Secondary School shooter, who is deceased, is believed to have been identified, but it won't be released due to "privacy reasons and for the conduct of the investigation." https://t.co/Ewdgr1p0J7 pic.twitter.com/AG9AWMsky4 February 11, 2026

Η μικρή αγροτική κοινότητα της Τάμπλερ Ριντζ βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, ενώ η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

