Μια 18χρονη τρανς φέρεται να είναι η δράστης της ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε σε σχολείο στο Τάμπλερ Ριτζ του Καναδά, με απολογισμό οκτώ νεκρούς – οι περισσότεροι μαθητές – και περισσότερους από 20 τραυματίες.

Η καναδική αστυνομία ανέφερε ότι η 18χρονη ονομάζεται Τζέσε βαν Ρουτσελάαρ. Είχε γεννηθεί βιολογικά άνδρας. Πριν από έξι χρόνια άρχισε τη διαδικασία της φυλομετάβασης και αυτοπροσδιοριζόταν ως γυναίκα.

Η κοπέλα έβαλε η ίδια τέλος στη ζωή της με όπλο, πάντως δεν έχει βρεθεί κάποιο σημείωμα.

Η δράστης είχε εγκαταλείψει το σχολείο όπου έγινε η επίθεση πριν από τέσσερα χρόνια.

Τα θύματα ήταν μία 39χρονη δασκάλα, τρία κορίτσια 12 ετών, δύο αγόρια 12 και 13 ετών, άλλη μία 39χρονη και ένα αγόρι 11 ετών. Τα δύο τελευταία θύματα εντοπίστηκαν σε κατοικία: ήταν η μητέρα και ο ετεροθαλής αδελφός της 18χρονης.

Εν τω μεταξύ οι Αρχές αναθεώρησαν προς τα κάτω τον αριθμό των νεκρών. Αν και αρχικά μιλούσαν για εννέα (εκτός από τη 18χρονη) τώρα αναφέρουν ότι είναι οκτώ. Όπως αποδείχτηκε, μία τραυματίας που είχε διακομιστεί με βαριά τραύματα δεν κατέληξε, όπως πιστευόταν αρχικά, αλλά είναι στη ζωή.

Η αστυνομία είχε κληθεί πολλές φορές τα τελευταία χρόνια στην κατοικία των Βαν Ρουτσελάαρ για ζητήματα ψυχικής υγείας. Σε κάποιες περιπτώσεις οι κλήσεις αφορούν και τη χρήση όπλων.

Οι αστυνομικοί βρήκαν δύο όπλα, μια καραμπίνα και ένα πιστόλι, και τα έστειλαν για εξέταση.

Η επίθεση εκτυλίχθηκε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης, όταν αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο λύκειο της κοινότητας, η οποία αριθμεί μόλις 2.400 κατοίκους, και εντόπισαν έξι ανθρώπους νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Δύο τραυματίες διακομίστηκαν αεροπορικώς σε νοσοκομείο με σοβαρά ή απειλητικά για τη ζωή τους τραύματα, ενώ περίπου 25 ακόμη άτομα έλαβαν ιατρική φροντίδα σε τοπικό κέντρο υγείας.

Οι μαζικοί πυροβολισμοί παραμένουν σπάνιο φαινόμενο στον Καναδά, μια χώρα με αυστηρότερη νομοθεσία περί όπλων σε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ επιθέσεις τέτοιας κλίμακας σε σχολικό περιβάλλον θεωρούνται σχεδόν πρωτοφανείς.

Τις στιγμές μετά το αιματηρό περιστατικό στο λύκειο της κοινότητας Τάμπλερ Ριτζ στον Καναδά, παρουσιάζει βίντεο που κυκλοφόρησε στο Διαδίκτυο.

Σε αυτό, διακρίνονται ένοπλοι αστυνομικοί να έχουν φτάσει στο σχολικό συγκρότημα και να πλησιάζουν στις εισόδους του, ενώ μαθητές και προσωπικό του ιδρύματος τρέχουν προς την πλευρά που είναι σταθμευμένα τα αστυνομικά οχήματα. Παράλληλα, ένα ελικόπτερο εποπτεύει τον χώρο από αέρος.

Footage shows people running to safety as a helicopter lands at a school where a shooter took the lives of at least nine people.



The shooting took place in Tumbler Ridge, a small town in British Columbia, Canada.



🔗 Read more: https://t.co/qdTKfPSALF pic.twitter.com/7X02BmK8nQ — Sky News (@SkyNews) February 11, 2026

Canada, strage a scuola: 10 morti e 25 feriti. Il video degli studenti con le mani alzate



Sparatoria alla Tumbler Ridge: 8 vittime nell'istituto e 2 in una casa vicina. Elicotteri sul posto per i feriti gravi.



Segui https://t.co/nYgkSMqJpR #Canada #TumblerRidge #Sparatoria… pic.twitter.com/ntBvZl0srV — LaPresse (@LaPresse_news) February 11, 2026

Ο Ντάριαν Κουίστ, μαθητής της 12ης τάξης, μίλησε μαζί με τη μητέρα του, Σέλεϊ Κουίστ, σε ραδιοφωνική εκπομπή του CBC για όσα εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης.

Περιέγραψε ότι, λίγο μετά την άφιξή του στην τάξη, περίπου στις 13:30 τοπική ώρα, ακούστηκε συναγερμός στους διαδρόμους με οδηγία να κλείσουν οι πόρτες λόγω lockdown. «Οι πόρτες παρέμειναν κλειστές για αρκετή ώρα και τότε καταλάβαμε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά», είπε. Ο ίδιος και οι συμμαθητές του οχυρώθηκαν μέσα στην αίθουσα για περισσότερες από δύο ώρες, μέχρι που αστυνομικοί τους συνόδευσαν εκτός του σχολικού κτιρίου.

🚓Un tiroteo ocurrido este martes en la localidad canadiense de Tumbler Ridge, en Columbia Británica, ha dejado al menos diez personas fallecidas y veinticinco heridas, en lo que autoridades provinciales califican como el peor ataque armado en la historia de la provincia. El… pic.twitter.com/9key3YEXqo — 101TV (@101tvandalucia) February 11, 2026

Αφού βγήκε από το σχολείο, συναντήθηκε με τη μητέρα του στο κοινοτικό κέντρο, λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά. Ο Ντάριαν σημείωσε ότι το σχολείο είναι μικρό, με μαθητές από την 7η έως τη 12η τάξη, και εκτίμησε ότι η τάξη αποφοίτησής του αριθμεί μόλις περίπου 20 μαθητές.

«Η πραγματικότητα αρχίζει να μας βαραίνει», ανέφερε. «Πιστεύω ότι γνώριζα κάποιον από τα θύματα, αλλά όλα είναι ακόμη πολύ νωπά». Όπως είπε, το σχολείο εξέδωσε ανακοίνωση ότι θα συνεργαστεί με την τοπική αστυνομία, προκειμένου να στηρίξει τους μαθητές κατά την επιστροφή τους στα μαθήματα. «Η κατάσταση μοιάζει σχεδόν εξωπραγματική. Ένιωθα σαν να βρισκόμουν κάπου που είχα δει μόνο στην τηλεόραση», τόνισε.

