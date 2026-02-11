Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται ο Καναδάς από το μακελειό που σημειώθηκε την Τρίτη στην μικρή ορεινή κοινότητα Τάμπλερ Ριτζ, στη βορειοανατολική Βρετανική Κολομβία του Καναδά, καθώς τουλάχιστον 10 άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλα 25 τραυματίστηκαν στη διάρκεια αιματηρών περιστατικών σε γυμνάσιο και σε ένα σπίτι της περιοχής.

Οι Αρχές εκτιμούν πως τα δύο περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους, ενώ το βάρος έχει πέσει στη γνωστοποίηση της ταυτότητας του δράστη, που βρέθηκε επίσης νεκρός, έχοντας – πιθανότατα – αυτοπυροβοληθεί.

Πληροφορίες που κυκλοφόρησαν σε διεθνή μέσα ενημέρωσης (όπως το BBC) και επιβεβαιώθηκαν αργότερα από τις Αρχές της περιοχής, ανέφεραν ότι η ένοπλη επίθεση πραγματοποιήθηκε από μία γυναικεία φιγούρα με καστανά μαλλιά, η οποία φορούσε φόρεμα, γύρω στη 1:20 μ.μ. τοπική ώρα.

Την ίδια στιγμή, πληροφορίες που μετέδωσε το τοπικό ανεξάρτητο Juno News, αναφέρουν πως ο δράστης ταυτοποιήθηκε από στενό συγγενικό του πρόσωπο με το όνομα Τζέσι Στρανγκ. Το μέσο επικοινώνησε απευθείας με τον Ράσελ Γκ. Στρανγκ, ο οποίος δήλωσε ότι είναι θείος του Τζέσι και επιβεβαίωσε πως ο συγγενής του ήταν διεμφυλικό άτομο και υπεύθυνος για την επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε 10 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου του υπόπτου. Δημόσιος λογαριασμός στο YouTube, που φέρεται να ανήκει στον Τζέσι Στρανγκ, εμφανίζει τη σημαία της τρανς κοινότητας και χρησιμοποιεί αντωνυμίες «she/her».

Οι Αρχές αναφέρουν ότι γνωρίζουν την ταυτότητα του υπόπτου, αλλά δεν προχωρούν ακόμη σε περαιτέρω δημοσιοποίηση στοιχείων. Εκπρόσωποι της αστυνομίας σημειώνουν ότι δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση για το φύλο ή την πλήρη ταυτότητα του δράστη.

On Tuesday, 10 dead and over 25 were injured in Tumbler Ridge, British Columbia school shooting. Suspect, described as a female, was found deceased from an apparent self-inflicted wound. RCMP probes motive. #BreakingNews #CanadaNews #MassShooting #SchoolShooting #BritishColumbia pic.twitter.com/19wBtYGYCe — World Spotlight News (@WdSpotlightnews) February 11, 2026

Σε προγενέστερη συνέντευξη Τύπου, ο διοικητής της Βόρειας Περιφέρειας της Royal Canadian Mounted Police, υπαρχηγός Κεν Φλόιντ, επιβεβαίωσε ότι το άτομο που εντοπίστηκε νεκρό στο σχολείο είναι το ίδιο πρόσωπο που περιγραφόταν σε επείγουσα ειδοποίηση που εστάλη στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων. Στην ειδοποίηση αυτή ο ύποπτος περιγραφόταν ως «γυναίκα με καστανά μαλλιά που φορούσε φόρεμα».

Ο φερόμενος δράστης εντοπίστηκε νεκρός εντός του σχολείου, φέροντας τραύμα που, σύμφωνα με τις αρχές, προκλήθηκε από τον ίδιο. Οι αστυνομικές αρχές επισημαίνουν ότι δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί ποια ήταν η σχέση του υπόπτου με το σχολείο, ενώ απέφυγαν να απαντήσουν εάν επρόκειτο για ανήλικο άτομο.

Το χρονικό της επίθεσης

Η επίθεση εκτυλίχθηκε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης, όταν αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο λύκειο της κοινότητας, η οποία αριθμεί μόλις 2.400 κατοίκους, και εντόπισαν έξι ανθρώπους νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Ένα ακόμη άτομο υπέκυψε στα τραύματά του καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης σκότωσε και δύο ακόμη άτομα σε κατοικία της περιοχής, όπου βρέθηκαν οι σοροί τους.

Δύο τραυματίες διακομίστηκαν αεροπορικώς σε νοσοκομείο με σοβαρά ή απειλητικά για τη ζωή τους τραύματα, ενώ περίπου 25 ακόμη άτομα έλαβαν ιατρική φροντίδα σε τοπικό κέντρο υγείας.

Οι αστυνομικές αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα τα ονόματα των θυμάτων και αρνήθηκαν να διευκρινίσουν πόσοι από τους νεκρούς ήταν παιδιά. «Δεν βρισκόμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να κατανοήσουμε το γιατί ή ποια μπορεί να ήταν τα κίνητρα αυτής της τραγωδίας», δήλωσε ο Κεν Φλόιντ. «Πιστεύω ότι θα δυσκολευτούμε να προσδιορίσουμε το “γιατί”, αλλά θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διαπιστώσουμε τι ακριβώς συνέβη», πρόσθεσε.

Οι μαζικοί πυροβολισμοί παραμένουν σπάνιο φαινόμενο στον Καναδά, μια χώρα με αυστηρότερη νομοθεσία περί όπλων σε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ επιθέσεις τέτοιας κλίμακας σε σχολικό περιβάλλον θεωρούνται σχεδόν πρωτοφανείς.

protothema.gr