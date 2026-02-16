Κατέρρευσε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου ένα από τα πιο γνωστά φυσικά αξιοθέατα της Ιταλίας, η λεγόμενη «Αψίδα των Ερωτευμένων» στην Απουλία.

Το Torre Sant’Andrea, ένας εντυπωσιακός βραχώδης σχηματισμός στη θάλασσα, που είχε εξελιχθεί σε ιδιαίτερα δημοφιλή τουριστικό προορισμό για ζευγάρια, κατέρρευσε τη νύχτα του Σαββάτου εν μέσω καταιγίδας και ενώ επί ημέρες ισχυροί άνεμοι και βροχοπτώσεις έπλητταν την περιοχή.

Η πέτρινη «γέφυρα» που ένωνε δύο βραχώδεις στήλες είχε γίνει σύμβολο ρομαντισμού, καθώς σύμφωνα με τοπικό θρύλο, όσα ζευγάρια φιλιούνταν κάτω από αυτήν θα είχαν έναν έρωτα που θα διαρκούσε για πάντα.

O emblemático Arco dos Amantes de Salento, da falésias da Torre de Sant'Andrea desabou completamente, no noite de 14 para 15 de fevereiro, localizada na província de Lecce, o arco era um símbolo romântico e turístico da Península de Salento, o motivo foi erosão marinha e a… pic.twitter.com/aYTKRptXXT — Hugo Borges (@hbj_r77032) February 16, 2026

Περιπατητές ήταν αυτοί που διαπίστωσαν την καταστροφη το πρωί της Κυριακής. Ο δήμαρχος της περιοχής Μελεντούνιο χαρακτήρισε το γεγονός «βαρύ πλήγμα στην καρδιά» της τοπικής κοινωνίας. «Λυπάμαι βαθιά για ό,τι συνέβη, αυτό είναι ένα ανεπιθύμητο δώρο για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Η αψίδα των ερωτευμένων δεν υπάρχει πια», είπε.

Il mare dà e il mare toglie. Una violenta mareggiata accompagnata delle forti precipitazioni ha spazzato via l’Arco degli innamorati, il monumento naturale più fotografato nella località Torre di Sant’Andrea, a Melendugno, in Salento. pic.twitter.com/jaNmxTVPx3 February 15, 2026

Κακοκαιρία πλήττει την Ιταλία

Η Ιταλία βρίσκεται τις τελευταίες εβδομάδες αντιμέτωπη με κύμα ακραίων καιρικών φαινομένων, και πλημμύρες στις νότιες περιοχές. Στην Απουλία είχε εκδοθεί κίτρινη προειδοποίηση κακοκαιρίας, ενώ μέσα σε τρεις ημέρες οι πυροσβεστικές δυνάμεις κλήθηκαν σε περισσότερες από 2.000 επεμβάσεις στην Καλαβρία, τη Σαρδηνία και τη Σικελία. Τον περασμένο μήνα, η καταιγίδα Χάρι προκάλεσε κύματα εννέα μέτρων και ανέμους 74 μιλίων την ώρα, και οι αρχές εξέδωσαν κόκκινο συναγερμό σε όλη τη Σικελία, τη Σαρδηνία και την Καλαβρία, καθώς η καταιγίδα προκάλεσε θυελλώδεις ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις.

