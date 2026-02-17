Ο πρόεδρος των Ηνωμένες Πολιτείες, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε την Ουκρανία να κινηθεί «γρήγορα» προς την κατεύθυνση των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου, ενόψει νέου γύρου συνομιλιών στη Γενεύη με τη συμμετοχή αμερικανικών, ρωσικών και ουκρανικών αντιπροσωπειών.

Μιλώντας τη Δευτέρα σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους, κατά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον, ο Τραμπ ανέφερε: «Η Ουκρανία καλά θα έκανε να προσέλθει στο τραπέζι των συνομιλιών και γρήγορα».

NOW – Trump on tomorrow's Ukraine peace talks in Geneva: "Ukraine better come to the table fast." pic.twitter.com/TSrZYI8fa0 February 17, 2026

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης διπλωματικής κινητικότητας, με τις τρεις πλευρές να επιχειρούν να επανεκκινήσουν τις προσπάθειες για πολιτική λύση στη σύγκρουση, η οποία συνεχίζεται για τρίτο χρόνο με βαρύ ανθρώπινο και οικονομικό κόστος.

protothema.gr