Oι ισραηλινοί βομβαρδισμοί παραβιάζουν την εκεχειρία, είπε ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, υπογραμμίζοντας πως η χώρα του δεν θα εγκαταλείψει τον λαό του Λιβάνου.

Ενόψει της συνάντησης ΗΠΑ – Ιράν το Σάββατο, στο Πακιστάν, ο Ιρανός πρόεδρος σχολίασε πως οι επιθέσεις στον Λίβανο κάνουν «ανούσιες» τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία.

Αναλυτικά, ο Πεζεσκιάν αναφέρει σε ανάρτησή του:

«Η νέα επιθετική ενέργεια του ισραηλινού καθεστώτος εναντίον του Λιβάνου αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της αρχικής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Αυτό αποτελεί επικίνδυνο σημάδι παραπλάνησης και έλλειψης δέσμευσης ως προς πιθανές συμφωνίες. Η συνέχιση αυτών των ενεργειών θα καταστήσει τις διαπραγματεύσεις ανούσιες.

Τα χέρια μας παραμένουν στη σκανδάλη. Το Ιράν δεν θα εγκαταλείψει ποτέ τους Λιβανέζους αδελφούς και αδελφές του».

