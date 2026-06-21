Ξεκίνησαν οι κρίσιμες διπλωματικές συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν στην Ελβετία παρουσία των μεσολαβητικών ομάδων του Πακιστάν και του Κατάρ. Στόχος είναι η επίτευξη οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

«Μία τριμερής σύσκεψη με την συμμετοχή του Ιράν, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κατάρ σχετικά με τα θέματα μίας συνολικής εκεχειρίας στον Λίβανο και των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων διεξάγεται αυτήν την στιγμή» στην Ελβετία, μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε, επικαλούμενο πηγή της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας ότι το Στενό του Ορμούζ δεν θα ανοίξει όσο δεν γίνεται σεβαστή η εκεχειρία στον Λίβανο και δεν εκδίδονται οι άδειες για την πώληση του ιρανικού πετρελαίου.

Οι συνομιλίες διεξάγονται στο θέρετρο Μπούργκενστοκ, στην Ελβετία η οποία επιβεβαίωσε πως όλα τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν φτάσει.

«Η αμερικανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς, η ιρανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπάγκερ, και οι μεσολαβητές, Πακιστάν και Κατάρ , έφτασαν στο Μπούργκενστοκ», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών στο X.

The US delegation, led by US Vice-President @JDVance , the Iranian delegation, led by the Speaker of the Iranian Parliament, Mohammad Bagher @mb_ghalibaf, and the mediators, Pakistan and Qatar, have arrived at the Bürgenstock.



Talks between the parties are set to begin today. pic.twitter.com/AjUk4wsawz June 21, 2026

«Οι συνομιλίες μεταξύ των μερών πρόκειται να ξεκινήσουν σήμερα», προστίθεται στην ανάρτηση.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, δήλωσε νωρίτερα ότι οι τετραμερείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ, το Ιράν, το Πακιστάν και το Κατάρ θα πραγματοποιηθούν το απόγευμα.

H διπλωματική αυτή πρωτοβουλία επισκιάστηκε από την ανακοίνωση του Ιράν ότι επανέφερε τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ. Αμερικανοί αξιωματούχοι αμφισβήτησαν το κλείσιμο του Στενού και ανέφεραν ότι 55 εμπορικά πλοία το διέσχισαν το Σάββατο. Ωστόσο, την Κυριακή το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars επικαλέστηκε στρατιωτική πηγή, σύμφωνα με την οποία δεν εκδίδονταν νέες άδειες διέλευσης για πλοία μέχρι νεωτέρας.

protothema.gr