Τη διαμαρτυρία της για τον τρόπο προβολής σκηνής με λεσβιακό φιλί στη σειρά Άγιος Έρωτας εξέφρασε δημόσια η Γιούλικα Σκαφιδά, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στο φιλί που αντάλλαξαν οι χαρακτήρες Ηρώ Πεκτέση και Αντιγόνη Μακρή στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς για το 2025, επισημαίνοντας ότι η σκηνή δεν προβλήθηκε όπως είχε αρχικά γυριστεί.

Η σκηνή για την οποία διαμαρτύρεται η Γιούλικα Σκαφιδά

H σκηνή όπως γυρίστηκε

Όπως αναφέρει η ηθοποιός, «αυτή η σκηνή δεν προβλήθηκε όπως είχε σχεδιαστεί και γυριστεί».

Η ανάρτηση της Γιούλικας Σκαφιδά

Χθες προβλήθηκε το τελευταίο επεισόδιο για το 2025 της σειράς Άγιος Έρωτας. Το φινάλε περιλάμβανε έναν μεγάλο σεισμό, καταστροφές και τραυματισμούς. Ανάμεσα σε όλα αυτά υπήρχε και μια σκηνή αγάπης. Ένα φιλί. Αυτή η σκηνή δεν προβλήθηκε όπως είχε σχεδιαστεί και γυριστεί.

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Τα ίδια έχω ζήσει και στη σειρά Milky Way: άλλα είδαμε στην επίσημη προβολή και άλλα στην τηλεοπτική μετάδοση.

Δεν αφορά πρόσωπα. Αφορά εξωτερικές παρεμβάσεις που αλλοιώνουν το καλλιτεχνικό έργο. Και κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε γι’ αυτό. Η αγάπη δεν είναι “ανάρμοστο περιεχόμενο”. Η αγάπη είναι αλήθεια. Είναι ζωή.

Αντιγόνη, Ηρώ, ήσασταν υπέροχες και λυπάμαι που οι τηλεθεατές δεν είχαν τη δυνατότητα να σας απολαύσουν.

H ανάρτηση της Αντιγόνης Μακρή

Από την πλευρά της η Αντιγόνη Μακρή, η μια από τις δύο ηθοποιούς που συμμετείχαν στην επίμαχη σκηνή, έκανε ανάρτηση στο Instagram στην οποία εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την Ηρώ Πεκτέση αφιερώνοντάς της απόσπασμα από το Μονόγραμμα του Οδυσσέα Ελύτη.

