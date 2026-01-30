Μέσα σε λίγες ημέρες από τη διάθεσή της στην αγορά, η έπαυλη του δύο φορές βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού Τζιν Χάκμαν και της συζύγου του, πιανίστριας, Μπέτσι Αρακάουα, βρήκε αγοραστή.

Η πολυτελής ιδιοκτησία στο Νέο Μεξικό που περιλαμβάνει μια κύρια κατοικία, έναν αυτόνομο ξενώνα και ένα στούντιο συνολικής επιφάνειας περίπου 1.200 τετραγωνικών μέτρων διατέθηκε προς πώληση έναντι σχεδόν 6,3 εκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με το Robb Report, έχει ήδη γίνει αποδεκτή μια προσφορά υπό όρους.

Ο διάσημος ηθοποιός και η σύζυγός του έζησαν εκεί ολόκληρη την διάρκεια του έγγαμου βίου τους, αφού αγόρασαν το κτήμα το 1990, μία χρονιά πριν παντρευτούν.

Στη συνέχεια προχώρησαν σε μια ριζική ανακαίνιση της έπαυλης με τη συμβολή του κατασκευαστή Νταγκ ΜακΝτάουελ και των αρχιτεκτόνων της Studio Arquitectura. Το αποτέλεσμα είναι μια μοναδική αρχιτεκτονική σύνθεση που παντρεύει το παραδοσιακό στυλ πουέμπλο με αποικιακά στοιχεία και ισπανικό μπαρόκ, προσφέροντας ανεμπόδιστη θέα που εκτείνεται από τα όρη Jemez μέχρι το Κολοράντο.

Το κτήμα καταλαμβάνει μια έκταση άνω των 214 στρεμμάτων στην αποκλειστική περιφραγμένη κοινότητα Santa Fe Summit, βορειοανατολικά της πόλης. Διαθέτει επίσης πισίνα, γήπεδο γκολφ και χώρο στάθμευσης για έξι αυτοκίνητα.

Το εσωτερικό της κατοικίας

Στο εσωτερικό της κύριας κατοικίας ξεχωρίζουν το ευρύχωρο καθιστικό με τζάκι, η επιβλητική τραπεζαρία και το γραφείο με την περίτεχνη ξύλινη οροφή.

Η κουζίνα είναι εξοπλισμένη με κεντρική νησίδα, συσκευές από ανοξείδωτο χάλυβα, βοηθητικό χώρο προετοιμασίας και πρόσβαση σε κελάρι κρασιών. Η κύρια σουίτα εντυπωσιάζει επίσης με το δικό της ξεχωριστό γραφείο, καθώς και με τα διπλά δωμάτια-ντουλάπες και μπάνια. Το κάτω επίπεδο φιλοξενεί γυμναστήριο, καθώς και αίθουσες παιχνιδιών και προβολών.

Σε άλλο σημείο του κτήματος βρίσκεται ένας ξενώνας τριών υπνοδωματίων, πλήρως εξοπλισμένος με δική του κουζίνα και καθιστικό, καθώς και ένα στούντιο πολλαπλών χρήσεων, ιδανικό για καλλιτεχνικές δραστηριότητες ή για τη φιλοξενία επιπλέον καλεσμένων.

Σημειώνεται ότι οι αρχές εντόπισαν τις σορούς του 95χρονου Χάκμαν και της 65χρονης συζύγου του μέσα στην οικία τους στις 26 Φεβρουαρίου 2025. Σύμφωνα με τα πορίσματα των ιατροδικαστών, ο θάνατός τους επήλθε με διαφορά περίπου μιας εβδομάδας.

