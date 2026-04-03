ΜΟΥΣΙΚΗ

Παραλίμνι, Αμφιθέατρο Ξένιον, 8μ.μ. Η παρουσία της Μαρίας Αναματερού στο Παραλίμνι εντάσσεται οργανικά στο Β’ Φεστιβάλ Παραδοσιακού Πολιτισμού «Φωνές τζιαι Θύμησες», αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η ζωντανή μουσική συνομιλεί με τη μνήμη, την παράδοση και τη συλλογική εμπειρία. Η συναυλία με τίτλο «Σαν Προσευχή», φέρνει στο προσκήνιο ένα πρόγραμμα βυζαντινών ύμνων αφιερωμένο στη Μεγάλη Εβδομάδα και την Ανάσταση. Είσοδος ελεύθερη.

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, 8.30μ.μ. Ένα από τα πιο αγαπητά έργα της σύγχρονης χορωδιακής μουσικής παρουσιάζει ενόψει του Πάσχα η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, με επίκεντρο το «Requiem» του Άγγλου συνθέτη Τζον Μίλφορντ Ράτερ. Τη συναυλία διευθύνει ο Γεωργιανός μαέστρος Λεβάν Τζαγκάγιεφ. Σολίστ είναι οι σοπράνο Μαρίζα Αναστασιάδη και Ελένη Χαραλάμπους, ενώ συμμετέχει η Νεανική Χορωδία Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου. ticketmaster.cy

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο, 8.30μ.μ. Το θεατρικό «Αγγέλικα Νίκλη Σολωμού, η Διάφανη» του Περικλή Μοσχολιδάκη, ανεβαίνει σε σκηνοθεσία της Μαρίνας Βρόντη. Η παράσταση, παραγωγή του Θεάτρου Λέξη, εστιάζει στη μορφή της Αγγελικής Νίκλη, μητέρας του Διονύσιου Σολωμού. Επί σκηνής: Χριστίνα Παυλίδου, Νεκτάριος Θεοδώρου, Γιώτα Μαραγκού, Μαρία Τσιάκκα και Ανδρέας Θεοχάρους. Διάρκεια: 85’. Εισιτήρια: SoldOutTickets. Επόμενες: 4, 16, 17 & 18 Απριλίου,

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λεμεσός, Lumiere Art Gallery (25344141). Μια έκθεση που τοποθετεί στο επίκεντρο τη σχέση ύλης, τοπίου και πολιτισμικής μνήμης παρουσιάζεται στη Lumiere Art Gallery, φέρνοντας στη Λεμεσό τέσσερις καλλιτέχνες από το Πανεπιστήμιο Τεχνών της Κρακοβίας. Στην έκθεση συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Άννα Κρουκόβσκα, Αλίτσια Πανασιέβιτς, Τόμας Ντομπιζέφσκι και Αντάμα Πανασιέβιτς. Εγκαίνια: 6μ.μ. Μέχρι 9/4

Λάρνακα, Κυπριακή Γωνιά (24 621109). Στην πρώτη ατομική της έκθεση με τίτλο «Human Nature» η Χριστιάνα Χαραλάμπους, συγκεντρώνει μια επιλογή από πρόσφατα έργα τα οποία διερευνούν το πολύπλοκο και το ευάλωτο της ανθρώπινης παρουσίας. Εγκαίνια 7.30μ.μ. Μέχρι 21/4

Πάφος, Πολυχώρος Παλιά Ηλεκτρική, 7μ.μ. Η Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πάφου διοργανώνει την έκθεση αντικειμένων και την παρουσίαση λευκώματος με τίτλο «Μνήμης σπαράγματα – η φωνή των μικρών πραγμάτων», επιχειρώντας μια ουσιαστική προσέγγιση της μνήμης του 1974. (έκθεση έως 6 Απριλίου, 11πμ..–4μ.μ.). Είσοδος: Ελεύθερη.

Λευκωσία, Wherehaus 612, 8μ.μ, Μετά από δύο διαδοχικούς κύκλους sold out παραστάσεων το 2024 και το 2025, η παράσταση «Η Κυριακή Μεσημέρι μας» του Intra Portas Studio επιστρέφει για τρεις μόνο εμφανίσεις. Τη σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία υπογράφουν οι Ελένη Αναστασίου και Νάγια Τ. Καρακώστα. Επί σκηνής: Γεωργία Βλαδιμήρου, Ανδρομάχη Γεωργίου, Μυριάνθη Καράντωνα, Χριστίνα Κάσια, Ευανθία Κεπόλα, Μαριλένα Μιλτιάδου, Ελένη Νικολάου, Κάλια Νικολάου και Ελενίτσα Ονησιφόρου. Είσοδος: €10. Πληροφορίες: 99 878354. Επόμενες: Σάββατο 4 Απριλίου 8μ.μ., Κυριακή 5 Απριλίου 6μ.μ.

Λευκωσία, Θέατρο Ένα, 7μ.μ. Μία από τις πιο διάσημες φαρσοκωμωδίες του σύγχρονου θεάτρου το έργο Boeing Boeing του Γάλλου δραματουργού Μαρκ Καμολετί ανεβαίνει στο Θέατρο Ένα σε σκηνοθεσία του Αντρέα Χριστοδουλίδη. Παραστάσεις κάθε Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 8.30μ.μ., Κυριακή στις 7μ.μ. μέχρι 29 Απριλίου. Εισιτήρια: Ticketmaster.cy & 22348203

Λευκωσία: Θέατρο ΘΟΚ, Κεντρική Σκηνή «Εύης Γαβριηλίδης». Οι «Μεταφράσεις» του Μπράιαν Φρίελ παρουσιάζονται σε σκηνοθεσία Πάτρικ Μάιλς. Παρασκευή και Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 6μ.μ. Εισιτήρια: Ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ, 77772717

Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο. Η «Δωδέκατη Νύχτα» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Όουεν Χόρσλεϊ. Εισιτήρια: thoc.org.cy & ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ, τηλ. 77772717

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου 5.30μ.μ. Παρουσίαση του βιβλίου «Να σου δείξω τη σελίδα;» της εκπαιδευτικού Χριστίνας Γεωργίου, στο πλαίσιο του προγράμματος Furry Book Club – Reading Dogs.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Αποκάλυψη (22300150). “Θαλασσο-ψυχισμοί” της Ρένας Αρτεμίου. Μέχρι 4/4.

Γκλόρια (22762605). Έκθεση του Ρήνου Στεφανή με τίτλο «Ο Άνθρωπος που κουβαλά τρύπες». Μέχρι 3/4.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Edit Gallery (25 251710). «The Rise of the Sun, the Fall of Time», της Δανάης Πάτσαλου. Μέχρι 2/5.

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Eins (99522977). «Keep the music for yourself» της Μαριέττας Μαυροκορδάτου Μέχρι 4/4

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Το Μυστικό του Δάσους (σκηνοθεσία Μάκης Τσούφης, Στέλιος Ορφανίδης με τους Κώστα Καραθωμά, Ιωάννα Πηλιχού, Αργύρη Γκαγκάνη), Undertone (σκηνοθεσία Ian Tuason με τους Nina Kiri, Adam DiMarco, Michele Duquet), Primavera (σκηνοθεσία Damiano Michieletto με τους Michele Riondino, Tecla Insolia, Fabrizia Sacchi), The Super Mario Galaxy Movie (ταινία animation σε σκηνοθεσία Aaron Horvath, Michael Jelenic, Pierre Leduc) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Σμαράγδα – I Got Thick Skin and I Can’t Jump (σκηνοθεσία Αιμίλιος Αβραάμ με τους Νιόβη Χαραλάμπους, Φοίβο Παπακώστα, Ελένη Σιδερά) – RIO Λεμεσού και Πάνθεον.