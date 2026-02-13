Περισσότερα από 2 εκατομμύρια δολάρια συγκεντρώθηκαν για την οικογένεια του James Van Der Beek, μέσω καμπάνιας οικονομικής στήριξης που δημιουργήθηκε στην πλατφόρμα GoFundMe, μετά τον θάνατό του. Σημαντική ώθηση στη συγκέντρωση του ποσού έδωσε και η δωρεά των 25.000 δολαρίων από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg, κίνηση που συνέβαλε στην περαιτέρω κινητοποίηση υποστηρικτών της καμπάνιας.

Η οικογένεια του ηθοποιού που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών, μετά από μία γενναία μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου, ξεκίνησε την καμπάνια καθώς, όπως αποκάλυψε, έχει μείνει χωρίς χρήματα εξαιτίας του κόστους της ιατρικής φροντίδας που απαντούνταν για τη μάχη του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, η οποία κράτησε 2,5 χρόνια. Σύμφωνα με την Daily Mail, ο αρχικός στόχος που είχε τεθεί ήταν τα 550.000 δολάρια, ο οποίος ξεπεράστηκε μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες.

James Van Der Beek's GoFundMe surpasses $2m as Steven Spielberg's $25k donation moves Dawson's Creek fans https://t.co/KzZbwkdovA February 13, 2026

Το ποσό αυξήθηκε σταδιακά στο 1,5 εκατομμύριο, όμως ξεπεράστηκε το βράδυ της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου. Αίσθηση προκάλεσε και η δωρεά 25.000 δολαρίων από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ και τη σύζυγό του, Κέιτ Καπσόου, που αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη δωρεά μετά από μία ανώνυμη των 30.000 δολαρίων. Παρότι πολλοί θαυμαστές συγκινήθηκαν, δεν έλειψαν και επικριτικά σχόλια στα social media για το ύψος του ποσού, δεδομένης της μεγάλης περιουσίας του σκηνοθέτη. Πολλοί, όμως, υπερασπίστηκαν το ζευγάρι, υποστηρίζοντας πως η δωρεά αυτή έχει ιδιαίτερο συμβολισμό για τους φαν της σειράς που πρωταγωνιστούσε ο Τζείμς Βαν Ντερ Μπικ «Dawson’s Creek», καθώς σε αυτή ο χαρακτήρας του γθοποιού ονειρευόταν να γίνει σκηνοθέτης και είχε ως είδωλο τον Σπίλμπεργκ, διακοσμώντας το δωμάτιό του με αφίσες από τις ταινίες του.

Μεταξύ των μεγάλων δωρητών ήταν και ο σκηνοθέτης Τζόναθαν Τσου, με συνεισφορά 10.000 δολαρίων.

Σε δημόσιο κάλεσμα για δωρεές υπέρ της GoFundMe καμπάνιας που έχει δημιουργηθεί προχώρησε και η Ντέμι Μουρ. Η ηθοποιός ζήτησε μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram να ενισχυθεί οικονομικά η καμπάνια στο GoFundMe που έχει δημιουργηθεί για την υποστήριξη της οικογένειας του ηθοποιού, καλώντας όσους μπορούν να συνεισφέρουν ως έμπρακτη βοήθεια μετά την απώλεια.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

