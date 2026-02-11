Πέθανε σε ηλικία 48 ετών ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, γνωστός στο ευρύ κοινό από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά Dawson’s Creek.

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή χωρίς να έχουν δοθεί μέχρι στιγμής λεπτομέρειες για την ακριβή αιτία. Ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει στα τέλη του 2024 ότι έδινε μάχη με καρκίνο του παχέος εντέρου.

Ο Βαν Ντερ Μπικ συγκινήθηκε, καθώς μιλούσε για τη μάχη του με τον καρκίνο στην εκπομπή «Good Morning».

Υποτίθεται ότι θα συμμετείχε με συναδέλφους του στην επανένωση του «Dawson’s Creek» τον περασμένο Σεπτέμβριο, αλλά αναγκάστηκε να αποχωρήσει για λόγους υγείας.

Ο Τζέιμς έγινε γνωστός στα τέλη της δεκαετίας του 1990 ως ο ομώνυμος χαρακτήρας στο «Dawson’s Creek» αν και αργότερα έγινε γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες «Scary Movie», «Varsity Blues» και «Pose».

«Ο αγαπημένος μας Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ έφυγε ήρεμα σήμερα το πρωί», ανέφερε μια ανακοίνωση που κοινοποιήθηκε μέσω του Instagram του ηθοποιού την Τετάρτη.

«Πέρασε τις τελευταίες του μέρες με θάρρος, πίστη και αξιοπρέπεια. Υπάρχει πολλά να μοιραστούμε σχετικά με τις επιθυμίες του, την αγάπη του για την ανθρωπότητα και τη ιερότητα του χρόνου. Οι μέρες για αυτό θα έρθουν. Προς το παρόν, ζητάμε ήρεμη ιδιωτικότητα καθώς θρηνούμε για τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, γιο, αδελφό και φίλο».

