Ένα τρομερό βίντεο από το… (πολύ μακρινό πλέον) 1999 έχει έρθει στη δημοσιότητα τις τελευταίες ώρες.

Στο εν λόγω βίντεο βλέπουμε ένα σπίτι και καθώς η κάμερα προχωράει εστιάζει σε μια πολύ παλιά τηλεόραση. Πολύ παλιά τώρα, αφού για εκείνη την εποχή ήταν ότι πιο σύγχρονο κυκλοφορούσε στην αγορά.

Σύμφωνα με την εν λόγω σελίδα στο Twitter, η οποία ονομάζεται «νοσταλγία από την παιδική σου ηλικία» δείχνει νεαρούς ανθρώπους να φτάνουν σε ένα πρωτοχρονιάτικο πάρτι, με τον οικοδεσπότη να τους λέει ότι υπάρχει μια «έκπληξη».

«Νομίζω ότι θα εκπλαγείτε, παιδιά» είπε, ενώ εκείνοι έμειναν άναυδοι όταν αντίκρισαν την τηλεόραση.

Δείτε το βίντεο

Guy shows off his new $5,000 TV to friends at a 2000 New Year's Eve party pic.twitter.com/1sXkNmnZZy