Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Μόσχα, με μια γάτα να εγκλωβίζεται σε πλυντήριο ρούχων και να σώζεται κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Το ζώο στάθηκε τυχερό μέσα στην ατυχία του, χάρη στην έγκαιρη αντίδραση της ιδιοκτήτριάς του.

Μια γυναίκα έβαλε σε λειτουργία το πλυντήριο ρούχων χωρίς να αντιληφθεί ότι το κατοικίδιό της, μια γάτα με το όνομα Joy, είχε τρυπώσει μέσα στον κάδο. Η γάτα, όπως φαίνεται, αναζήτησε ένα ζεστό και κλειστό σημείο για να ξεκουραστεί, χωρίς η ιδιοκτήτριά του να το αντιληφθεί εγκαίρως.

Η γάτα εγκλωβίστηκε στο πλυντήριο ρούχων

Λίγα λεπτά μετά την έναρξη του κύκλου πλύσης, η γυναίκα άκουσε έντονες κραυγές και ασυνήθιστους θορύβους από το μπάνιο όπως μετέδωσε το NEXTA. Πανικόβλητη έτρεξε να δει τι συμβαίνει και τότε συνειδητοποίησε πως η γάτα της βρισκόταν μέσα στο πλυντήριο την ώρα που αυτό λειτουργούσε. Χωρίς να χάσει χρόνο, διέκοψε αμέσως τη λειτουργία της συσκευής. Ωστόσο, το πλυντήριο υπέστη βραχυκύκλωμα, με αποτέλεσμα η πόρτα να μπλοκάρει και το νερό να μην μπορεί να αποστραγγιστεί.

Μπροστά στον κίνδυνο, η γυναίκα κάλεσε αμέσως τις υπηρεσίες διάσωσης. Οι διασώστες έφτασαν στο σημείο και κατάφεραν, έπειτα από προσπάθειες, να ανοίξουν την πόρτα και να απεγκλωβίσουν τη γάτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γάτα ανέκαμψε γρήγορα από το σοκ. Λίγες ώρες αργότερα, έδειχνε ήδη καλύτερα, ενώ έφαγε κανονικά το φαγητό της, καθησυχάζοντας την ιδιοκτήτριά της.

iefimerida.gr