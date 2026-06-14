Μια τελευταία ευκαιρία για να περισώσουν τα παραδοσιακά κόμματα ότι σώζεται έδωσαν οι ψηφοφόροι στις εκλογές της 24ης Μαΐου. Ωστόσο, κάποια από αυτά αντί να αρπάξουν την ευκαιρία από τα μαλλιά και να αποδείξουν πως άλλαξαν, δεν συνεχίζουν να είναι εμμονικά σε ιδεολογικές αγκυλώσεις. Δυστυχώς, από τις πρώτες τους κινήσεις γκρέμισαν την εμπιστοσύνη που τους έδειξε ο κόσμος.

Οι αντιπαραθέσεις και οι καβγάδες πίσω από τις κλειστές πόρτες της Επιτροπής Επιλογής για τον διαμοιρασμό των επιτροπών έδειξαν πως τίποτα δεν άλλαξε από την προηγούμενη Βουλή. Το πρώτο πάρε-δώσε με τις προεδρίες των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών είχε καταλήξει σε αδιέξοδο, καθώς ΑΚΕΛ και ΕΛΑΜ «σφάζονταν», χωρίς ουσιαστικό λόγο, για την Επιτροπή Περιβάλλοντος.

Παρόλο που τα περιβαλλοντικά θέματα είναι παρά πολύ σημαντικά και λόγω της πράσινης μετάβασης η Δημοκρατία θα πρέπει να συμμορφωθεί με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, ουδέποτε τα προηγούμενα χρόνια η συγκεκριμένη επιτροπή πρωταγωνιστούσε. Το ΑΚΕΛ υποστήριζε πως δικαιωματικά του ανήκει, καθώς στην προηγούμενη Βουλή την είχε παραχωρήσει χαριστικά στους Οικολόγους και συνεπώς με τη νέα σύνθεση του Κοινοβουλίου θα έπρεπε να τη λάβει.

Από την άλλη, το ΕΛΑΜ, το οποίο έχει διπλασιάσει τις κοινοβουλευτικές του έδρες σε σχέση με την προηγούμενη Βουλή, τη διεκδικούσε, καθώς λόγω των κομματικών του ποσοστών τού αναλογούσαν τρεις επιτροπές. Μετά από συζητήσεις επί συζητήσεων, την Επιτροπή Περιβάλλοντος την έλαβε το ΕΛΑΜ με τις ψήφους του ΔΗΣΥ, του ΕΛΑΜ και του ΔΗΚΟ. Κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ΑΚΕΛ.

Συνεπώς, βάσει των κομματικών ποσοστών, ο ΔΗΣΥ έλαβε πέντε Επιτροπές, δηλαδή τη Θεσμών, τη Νομικών, την Υγείας, των Εξωτερικών και την Εμπορίου, παρόλο που με το 27% που εξασφάλισε δικαιωματικά έπρεπε να λάβει έξι προεδρίες. Όμως επέλεξε να παραχωρήσει στο ΔΗΚΟ τη μια επιτροπή, έτσι ώστε το κόμμα του Νικόλα Παπαδόπουλου, παρά την απώλεια κομματικών ποσοστών και μιας βουλευτικής έδρας, να κρατήσει τις τρεις επιτροπές που κατείχε στην προηγουμένη Βουλή, δηλαδή την Οικονομικών, την Ελέγχου και την Παιδείας.

Το ΑΚΕΛ έλαβε πέντε επιτροπές, την Εργασίας, την Εσωτερικών, την Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την Προσφύγων και την Γεωργία και το ΕΛΑΜ έλαβε τρεις επιτροπές, την Άμυνας, την Περιβάλλοντος αλλά και την Μεταφορών.

Πάντως, τα όσα εκτυλίχθηκαν στις προηγούμενες ημέρες προκάλεσαν αλγεινή εντύπωση, καθώς έδειξαν πως κάποια κόμματα συνεχίζουν τις κακές πρακτικές του παρελθόντος. Πέραν αυτού, έδειξαν πως τα λεγόμενα αντισυστημικά κόμματα, τα οποία πέτυχαν για πρώτη φορά είσοδο στη Βουλή, από τις πρώτες ημέρες της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου έχουν μετατραπεί σε συστηματικά, λόγω των ενεργειών αλλά και των δημοσίων τοποθετήσεων τους. Θα ήταν καλό όλα τα κόμματα να καταλάβουν πως τον κόσμο δεν το νοιάζει ούτε ο αριθμός των επιτροπών που έλαβε κάθε κόμμα, ούτε οι προεδρίες που εξασφάλισαν. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει η οικονομική επιβίωση του, καθώς παρά την καλή πορεία της οικονομίας υπάρχουν κάποιες κατηγορίες που δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα. Και αυτό λόγω των ψηλών ενοικίων, των αυξημένων στεγαστικών δόσεων, του υψηλού ενεργειακού κόστους και των τιμών των καυσίμων.

Ο κόσμος, επίσης, δεν αρκείται μόνο σε εξαγγελίες που αποτελούν στην ουσία πυροτέχνημα αλλά απαιτεί από τη Βουλή, όλα αυτά να γίνουν πράξη, μέσω της άσκησης πιέσεων προς την Εκτελεστική Εξουσία. Συνεπώς, τα κόμματα εάν θέλουν να συνεπή με τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις και εαν επιθυμούν να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών, θα πρέπει να αλλάξουν τακτική τώρα που είναι ενωρίς. Εάν συνεχίσουν με το ίδιο ρυθμό τα επόμενα χρόνια, είναι δεδομένο πως οι πολίτες θα τους γυρίσουν την πλάτη.