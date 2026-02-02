“Στο Grammar School τιμούμε τις παραδοσιακές αξίες, ενώ παράλληλα ανταποκρινόμαστε στις σύγχρονες προκλήσεις, ώστε να διαμορφώνουμε μαθητές που είναι ηγέτες και πρωτοπόροι. Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία, τόσο μέσα όσο και έξω από την τάξη, ως ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο μάθησης.

Είμαστε περήφανοι που από το 2014 είμαστε το πρώτο Microsoft Showcase School στην Κύπρο! Καθοδηγούμε τους μαθητές μας σύμφωνα με τις παγκόσμιες εξελίξεις στην Τεχνολογία, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό, προετοιμάζοντάς τους για μια επιτυχημένη προσωπική και επαγγελματική πορεία. Το ευχάριστο σχολικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με τις πολυάριθμες δραστηριότητες και εκδηλώσεις, προσφέρει τις ιδανικές βάσεις για μια ολοκληρωμένη ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική εμπειρία.”

Άκης Γρηγορίου, Γενικός Διευθυντής

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τα παιδιά φοιτούν σε ένα ειδυλλιακό και ασφαλές περιβάλλον, που φέρνει γαλήνη και ηρεμία, αφού οι εγκαταστάσεις του σχολείου βρίσκονται έξω από την πόλη και μακριά από τους κινδύνους και τους πειρασμούς. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και την ασφαλή μεταφορά των παιδιών από και προς το σπίτι, το σχολείο παρέχει υπηρεσία λεωφορείων.

ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ / ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Βασικός στόχος του Grammar School είναι η σχολική κοινότητα να λειτουργεί οργανωμένα, με αλληλοσεβασμό καθηγητών – μαθητών. Ειδικοί ψυχολόγοι σύμβουλοι βοηθούν τους μαθητές στα διάφορα θέματα που μπορεί να τους απασχολούν. Οι καθηγητές επιμορφώνονται παρακολουθώντας εξειδικευμένα σεμινάρια.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Στο Grammar School, οι καθηγητές είναι καθοδηγητές των μαθητών, οι οποίοι έχουν καθήκον όχι απλώς να διδάσκουν το γνωστικό τους αντικείμενο, αλλά κυριότερα, να έρχονται σε επαφή με τους μαθητές για να τους καθοδηγούν. Ο εκπαιδευτικός, από ηγέτης γίνεται καθοδηγητής και συνεργάτης των μαθητών.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

To Grammar School Nicosia είναι το πρώτο Showcase School της MICROSOFT στην Κύπρο και είναι πρωτοπόρο στη χρήση της τεχνολογίας μέσα στην τάξη, αλλά και στη Ρομποτική μέσα από το Innovation Centre του σχολείου. Το σχολείο χρησιμοποιεί το πρόγραμμα Bring your Own Device 1:1 Tablets για τις ανάγκες της ψηφιακής εκμάθησης. Οι γονείς τυγχάνουν άμεσης ενημέρωσης για την εργασία των παιδιών τους μέσα από το GSNETLIFE του σχολείου. Κατά την διάρκεια της πανδημίας Covid-19, το Σχολείο μπόρεσε σε λιγότερο από ένα 24ωρο να εφαρμόσει την εκπαίδευση εξ αποστάσεως.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STEM (Science Technology Engineering Mathematics) To Grammar School είναι το πρώτο σχολείο στην Κύπρο που έχει εντάξει το STEM στο ακαδημαϊκό του πρόγραμμα από την ακαδημαϊκή χρονιά 2015-16. Οι μαθητές μπορούν να ενταχθούν στο STEM από την πρώτη τάξη. Το STEM παρέχει ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ενθαρρύνοντας τους μαθητές να απαντούν σε πολύπλοκα ερωτήματα και να εμπλέκονται σε δραστηριότητες με θέματα όπως την επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά.

Οι μαθητές που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα αποκτούν σημαντικό πλεονέκτημα για την εισδοχή τους σε πανεπιστήμια παγκοσμίως. Ο Dr J. L. Green, Chief Scientist της NASA, επέλεξε να επισκεφθεί το σχολείο, λόγω του ότι περιλαμβάνει το πρόγραμμα STEM και παρακολούθησε μαθήματα του προγράμματος, ενώ αργότερα έδωσε διάλεξη σε μαθητές και γονείς.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το σχολείο μας, από την ίδρυσή του, δίνει ιδιαίτερη σημασία και στον τομέα του πολιτισμού. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σχολικής ζωής, γιατί τις θεωρούμε απαραίτητες για μια ολοκληρωμένη παιδεία. Διοργανώνουμε Εκθέσεις Ζωγραφικής, προσφέροντας έτσι στους μαθητές μας ένα τρόπο έκφρασης και πολλές είναι οι διακρίσεις των μαθητών μας σε Παγκύπριους διαγωνισμούς Ζωγραφικής.

Επίσης, κάθε χρόνο διοργανώνουμε Έκθεση Ελληνικού Βιβλίου, Ποιητικούς διαγωνισμούς, και εκδηλώσεις Εθελοντισμού. Παράλληλα, έχει γίνει θεσμός και η Πολιτιστική Εβδομάδα, στα πλαίσια της οποίας φιλοξενούμε στο Σχολείο μας, προσωπικότητες της τέχνης, των γραμμάτων και της επιστήμης. Παράλληλα, διοργανώνουμε τοTalent Show,όπου οι μαθητές μας έχουν την ευκαιρία να αναδείξουν το ταλέντο τους, στη μουσική , στον χορό και στο τραγούδι. Εδώ και δεκαετίες, το Grammar School, ανεβάζει θεατρικές παραστάσεις, στα πλαίσια των Σχολικών Θεατρικών Αγώνων που διοργανώνει ο ΘΟΚ σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού .Πολλές από τις παραστάσεις μας έχουν βραβευτεί παγκύπρια και πανελλήνια.

Αποκορύφωμα των καλλιτεχνικών μας εκδηλώσεων είναι η Καλλιτεχνική Βραδιά. Πρόκειται για μια νύχτα μαγική, όπου σε μια πανδαισία ήχων, χορού λόγου και χρωμάτων, βρίσκονται επί σκηνής πέραν των 200 μαθητών με σημαντικό αριθμό μαθητών να αποτελεί την Ορχήστρα και την Χορωδία. Φέτος η Καλλιτεχνική Βραδιά του Σχολείου μας , με τίτλο «Timeless classics», σημείωσε μεγάλη επιτυχία.

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στις αθλητικές δραστηριότητες προσφέροντας μία πληθώρα αθλημάτων. Στο σχολικό πρόγραμμα εντάσσεται το αθλητικό πρόγραμμα με αθλήματα όπως, Ποδόσφαιρο, Καλαθόσφαιρα, Κολύμβηση, Αντισφαίριση, Κλασσικό Αθλητισμό, Χορό και Πολεμικές Τέχνες.

Το πρόγραμμα καλαθοσφαίρισης λειτουργεί σε συνεργασία με τον Γ.Σ.Σ. «Ο Κεραυνός». Ο Κλασσικός Αθλητισμός σε συνεργασία με το Γυμναστικό Σύλλογο «Τα Παγκύπρια» (Γ.Σ.Π.). Το αθλητικό πρόγραμμα ενισχύει την αθλητική απόδοση των μαθητών, χωρίς να επηρεάζει τα υψηλά ακαδημαϊκά τους επίπεδα.

Πανεπιστήμιο – Συμβουλευτική Ομάδα Ανώτερης Εκπαίδευσης



Οι μαθητές επιλέγουν τα GCE A Levels από την ποικιλία μαθημάτων που προσφέρονται, τα οποία διευκολύνουν την είσοδό τους στα πανεπιστήμια, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη και στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένου και του Russell Group και LERU. Η Συμβουλευτική Ομάδα Ανώτερης Εκπαίδευσης είναι όλοι Times Higher Education (THE) διαπιστευμένοι σύμβουλοι και επίσης το Grammar School Nicosia είναι THE Accredited Counsellor School.

Η Συμβουλευτική μας Ομάδα επισκέπτεται συχνά πανεπιστήμια σε διάφορες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία και Ολλανδία και λαμβάνει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, για την διαδικασία εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Επίσης, παρουσιάσεις από διαφορετικά πανεπιστήμια όπως το Cambridge, LSE, UCL, Imperial College, Southampton και άλλα, διοργανώνουν εκδηλώσεις κατά την διάρκεια της χρονιάς.

Υπό την καθοδήγηση της Ομάδας, οι μαθητές κάνουν την αίτησή τους σε ένα ευρύ φάσμα σχολών, όπως την Ιατρική, Οδοντιατρική, Κτηνιατρική, Μηχανική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τέχνη και Επιστημονικές σπουδές. Μετά το Brexit, οι μαθητές έχουν λάβει προσφορές από πανεπιστήμια όπως το Trinity College Dublin στην Ιρλανδία και το Leiden University στην Ολλανδία, αλλά επίσης έχουν λάβει ακαδημαϊκές υποτροφίες και για την Αγγλία. Παράλληλα, οι μαθητές έχουν πάρει υποτροφίες από τα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών όπως το Harvard University και οι αθλητές του σχολείου μας έχουν πάρει αθλητικές υποτροφίες.

Η Συμβουλευτική Ομάδα Ανώτερης Εκπαίδευσης χρησιμοποιεί το Unifrog το οποίο είναι μία πλατφόρμα πληροφοριών για τις πανεπιστημιακές σπουδές στην οποία έχουν πρόσβαση οι μαθητές και οι γονείς τους. Οι μαθητές του Grammar School είναι προετοιμασμένοι για την πανεπιστημιακή ζωή, αφού έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε εκπαιδευτικά προγράμματα, ομίλους, αθλήματα και είναι κοινωνικά ενεργοί και έτοιμοι για ένα επιτυχημένο μέλλον.

Οι Εισαγωγικές Εξετάσεις για ελληνόφωνους και αγγλόφωνους μαθητές θα γίνουν τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026, στις 3.30 μμ.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Grammar School Nicosia μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του σχολείου thegrammarschool.eu, το σχολείο ή τηλεφωνικώς στο 22695695 ή με email info@grammarschool.ac.cy