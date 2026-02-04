Στυλοβάτης της Εκπαίδευσης στην Κύπρο από το 1908 Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Ινστιτούτο και Καλοκαιρινά Προγράμματα

Η Αμερικανική Ακαδημία Λάρνακας πρωτοπορεί στον τομέα της εκπαίδευσης από το 1908. Πρόκειται για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ο οποίος διοικείται από τους αποφοίτους του, με αποκλειστικό στόχο την ανάπτυξη και την ευημερία των μαθητών. Το σχολείο παρέχει υψηλού επιπέδου πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ παράλληλα λειτουργεί απογευματινό Ινστιτούτο και θερινά εκπαιδευτικά προγράμματα, προσφέροντας ολοκληρωμένη μαθησιακή εμπειρία.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Στο σχολείο μας διασφαλίζουμε ότι οι μαθητές μας αισθάνονται χαρούμενοι, ασφαλείς, ξεχωριστοί και σημαντικοί. Διατηρούμε μια μακρόχρονη παράδοση στην ακαδημαϊκή αριστεία και οι μαθητές καθοδηγούμενοι από το έμπειρο και αφοσιωμένο προσωπικό διαπρέπουν σε όλους τους χώρους. Απόδειξη οι συνεχείς επιτυχίες των μαθητών μας σε διεθνείς εξετάσεις και η αποδεδειγμένη ικανότητα το σχολείου μας να βοηθά τους μαθητές να κερδίζουν θέσεις στα καλύτερα πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Το Αναλυτικό πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από θεματική ευρύτητα και υποστηρίζει ενεργητικές και συμμετοχικές μεθόδους προσέγγισης της γνώσης, ώστε να εξασφαλίζεται το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο και τα εργαλεία εκείνα που θα βοηθούν το κάθε άτομο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες για εξειδίκευση, όπως υπαγορεύουν οι εξελίξεις του παρόντος και οι προοπτικές του μέλλοντος.

Οι μαθητές μας εχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 10 GCSE με ελέυθερη επιλογή και 4 A Level απο 23 επιλογές χωρίς περιορισμούς.

PSHE

Το πρόγραμμα PSHE (Προσωπική, Κοινωνική, Υγείας και Χρηματοοικονομική Εκπαίδευση) είναι ζωτικής σημασίας για την ολιστική ανάπτυξη των μαθητών, καθώς τους εξοπλίζει με απαραίτητες δεξιότητες ζωής. Μέσα από παρουσιάσεις και διαδραστικές δραστηριότητες σε θεμάτα όπως η σωματική και ψυχική υγεία, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η υπευθυνότητα και η διαχείριση χρημάτων, οι μαθητές αποκτούν γνώσεις και αξίες που τους βοηθούν να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της καθημερινότητας. Επιπλέον, το PSHE προάγει την αυτοπεποίθηση, την ενσυναίσθηση και τη λήψη υπεύθυνων αποφάσεων, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενεργών και ενημερωμένων πολιτών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Ταυτόχρονα, έχουμε διευρύνει περαιτέρω το πρόγραμμα σπουδών μας, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των μαθητών μας προσφέροντάς τους επιπρόσθετες επιλογές για το επόμενο στάδιο των σπουδών τους. Ως εκ τούτου, οι μαθητές που ξεκίνησαν να φοιτούν στο σχολείο μας από τον Σεπτέμβριο του 2022 και μετά, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την Ελληνική Σχολή. Η Ελληνική Σχολή επιτρέπει στους μαθητές να ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα σπουδών στα ελληνικά, επιλέγοντας μαθήματα είτε από τον κλάδο των Οικονομικών είτε από αυτόν των Θετικών Επιστημών. Με βάση αυτά τα μαθήματα, οι μαθητές μας προετοιμάζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις, οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν θέση στα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου και της Ελλάδας.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Η φοίτηση στην Αμερικανική Ακαδη­μία Λάρνακας, αποτελεί εφαλτήριο για μια σειρά από επιτεύγματα, που αφο­ρούν στην ακαδημαϊκή σταδιοδρομία , καθώς και στην προσωπική και κοινωνι­κή εξέλιξη των μαθητών της. Η ομάδα Συμβουλευτικής αποτελεί εδώ και χρόνια ένα σταθερό και πολύτιμο βοη­θό που καθοδηγεί τους μαθητές για τα επόμενα βήματά τους. Με αφοσίωση και σιγουριά στηρίζει τον κάθε μαθητή στην επιλογή μαθημάτων και στη συνέχεια στην εξασφάλιση θέσης στην Τριτοβάθ­μια Εκπαίδευση.

ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΔΡΑΣΗ

Η Αμερικανική Ακαδημία Λάρνακας δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μα­θητές να αναδείξουν τα ταλέντα τους, να ξεδιπλώσουν τον χαρακτήρα τους, να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους, για να χαράξουν, και στη συνέχεια να ακολουθήσουν τη δική τους πορεία. Το σχολείο είναι περήφανο για τον μεγάλο αριθμό ομίλων που προσφέρει – πάνω από 40 – ικανοποιώντας τα ενδιαφέ­ροντα των μαθητών μας. Όμιλοι φι­λανθρωπικού χαρακτήρα, Αθλητισμού, Μαγειρικής, Πρώτων Βοηθειών, Ιστο­ρίας, Αστρονομίας, Μαθηματικών, Γερ­μανικών, είναι ένα δείγμα του ευρέος φάσματος εξωσχολικών δραστηριοτή­των που προσφέρει στους μαθητές της η Αμερικανική Ακαδημία Λάρνακας.

Επίσης, οι μαθητές έχουν την ευκαι­ρία να συμμετάσχουν σε διεθνή προ­γράμματα όπως για παράδειγμα το Dale Carnegie Programme, το Erasmus+ και το Model United Nations, όπου έρ­χονται σε επαφή και συνεργάζονται με μαθητές από όλο τον κόσμο.

Οι μαθητές απολαμβάνουν τελευ­ταίας τεχνολογίας αθλητικές εγκατα­στάσεις, όπως κλειστή αίθουσα γυμνα­στικής, γήπεδα φούτσαλ και τένις, στα οποία προπονούνται και οι ομάδες του σχολείου που συμμετέχουν σε Παγκύ­πριους και Διεθνείς αγώνες με μεγάλη επιτυχία και πολλές διακρίσεις.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ

Οι μαθητές μας επιδεικνύουν την αφοσί­ωσή τους για ακαδημαϊκή αριστεία μέσα από τα εξαιρετικά αποτελέσματα τόσο στις ενδοσχολικές αξιολογήσεις όσο και στις εξωτερικές εξετάσεις. Τα επιτεύγματά τους αποτελούν απόδειξη των υψηλών ακαδη­μαικών προτύπων και της ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέχουμε ως σχολείο.

Το 2024, εννέα μαθητές βραβεύτηκαν με το βραβείο εξαιρετικής επίδοσης για τις υψηλότερες βαθμολογίες στην Κύ­προ, την Ευρώπη αλλά και στον κόσμο σε διαφορετικά μαθήματα όπως Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Ψυχολογία, Αγγλικά και Φυσική Αγωγή. Αυτά τα επιτεύγματα αποτελούν ένα δείγμα του υψηλού επιπέδου διδασκαλίας αλλά και της μεθοδικότητας με την οποία εργάζονται τόσο οι μαθητές μας όσο και το εκπαιδευτικό προσωπικό.

Γιατί το σχολείο μας ξεχωρίζει (infographic):

Υψηλή Ποιότητα Εκπαίδευσης

Προσιτά δίδακτρα

Άρτια καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό

Πρόσβαση σε σύγχρονη τεχνολογία

Πληθώρα εξωσχολικών δραστηριοτήτων

Προηγμένο πρόγραμμα σπουδών

Ολιστική Εκπαιδευτική Προσέγγιση

Έμφαση στην Παιδαγωγική Υποστήριξη

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Αμερικανική Ακαδημία Λάρνακας δίνει ιδιαίτερη σημασία στην παραγω­γική επικοινωνία και στον διάλογο. Οι Υπεύθυνοι της κάθε Χρονιάς (Heads of Year) βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία τόσο με τους μαθητές, όσο και με τους γονείς, συνδράμοντας στην ακαδημαϊκή και προσωπική πρόοδο των μαθητών.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚH ΠΡΟΣΤΑΣIΑ

Η Αμερικανική Ακαδημία Λάρνακας έχει στην κατοχή της την πιστοποίηση του Συστήματος Οικολογικής Διαχείρι­σης και Ελέγχου (EMAS) της Ευρωπα­ϊκής Επιτροπής, η οποία έχει ως στόχο την εξασφάλιση ορθής περιβαλλοντι­κής διαχείρισης και τη συμβολή σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον.