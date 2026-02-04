Στυλοβάτης της Εκπαίδευσης στην Κύπρο από το 1908 Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Ινστιτούτο και Καλοκαιρινά Προγράμματα
Η Αμερικανική Ακαδημία Λάρνακας πρωτοπορεί στον τομέα της εκπαίδευσης από το 1908. Πρόκειται για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ο οποίος διοικείται από τους αποφοίτους του, με αποκλειστικό στόχο την ανάπτυξη και την ευημερία των μαθητών. Το σχολείο παρέχει υψηλού επιπέδου πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ παράλληλα λειτουργεί απογευματινό Ινστιτούτο και θερινά εκπαιδευτικά προγράμματα, προσφέροντας ολοκληρωμένη μαθησιακή εμπειρία.
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ
Στο σχολείο μας διασφαλίζουμε ότι οι μαθητές μας αισθάνονται χαρούμενοι, ασφαλείς, ξεχωριστοί και σημαντικοί. Διατηρούμε μια μακρόχρονη παράδοση στην ακαδημαϊκή αριστεία και οι μαθητές καθοδηγούμενοι από το έμπειρο και αφοσιωμένο προσωπικό διαπρέπουν σε όλους τους χώρους. Απόδειξη οι συνεχείς επιτυχίες των μαθητών μας σε διεθνείς εξετάσεις και η αποδεδειγμένη ικανότητα το σχολείου μας να βοηθά τους μαθητές να κερδίζουν θέσεις στα καλύτερα πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Το Αναλυτικό πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από θεματική ευρύτητα και υποστηρίζει ενεργητικές και συμμετοχικές μεθόδους προσέγγισης της γνώσης, ώστε να εξασφαλίζεται το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο και τα εργαλεία εκείνα που θα βοηθούν το κάθε άτομο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες για εξειδίκευση, όπως υπαγορεύουν οι εξελίξεις του παρόντος και οι προοπτικές του μέλλοντος.
Οι μαθητές μας εχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 10 GCSE με ελέυθερη επιλογή και 4 A Level απο 23 επιλογές χωρίς περιορισμούς.
PSHE
Το πρόγραμμα PSHE (Προσωπική, Κοινωνική, Υγείας και Χρηματοοικονομική Εκπαίδευση) είναι ζωτικής σημασίας για την ολιστική ανάπτυξη των μαθητών, καθώς τους εξοπλίζει με απαραίτητες δεξιότητες ζωής. Μέσα από παρουσιάσεις και διαδραστικές δραστηριότητες σε θεμάτα όπως η σωματική και ψυχική υγεία, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η υπευθυνότητα και η διαχείριση χρημάτων, οι μαθητές αποκτούν γνώσεις και αξίες που τους βοηθούν να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της καθημερινότητας. Επιπλέον, το PSHE προάγει την αυτοπεποίθηση, την ενσυναίσθηση και τη λήψη υπεύθυνων αποφάσεων, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενεργών και ενημερωμένων πολιτών.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Ταυτόχρονα, έχουμε διευρύνει περαιτέρω το πρόγραμμα σπουδών μας, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των μαθητών μας προσφέροντάς τους επιπρόσθετες επιλογές για το επόμενο στάδιο των σπουδών τους. Ως εκ τούτου, οι μαθητές που ξεκίνησαν να φοιτούν στο σχολείο μας από τον Σεπτέμβριο του 2022 και μετά, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την Ελληνική Σχολή. Η Ελληνική Σχολή επιτρέπει στους μαθητές να ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα σπουδών στα ελληνικά, επιλέγοντας μαθήματα είτε από τον κλάδο των Οικονομικών είτε από αυτόν των Θετικών Επιστημών. Με βάση αυτά τα μαθήματα, οι μαθητές μας προετοιμάζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις, οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν θέση στα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου και της Ελλάδας.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Η φοίτηση στην Αμερικανική Ακαδημία Λάρνακας, αποτελεί εφαλτήριο για μια σειρά από επιτεύγματα, που αφορούν στην ακαδημαϊκή σταδιοδρομία , καθώς και στην προσωπική και κοινωνική εξέλιξη των μαθητών της. Η ομάδα Συμβουλευτικής αποτελεί εδώ και χρόνια ένα σταθερό και πολύτιμο βοηθό που καθοδηγεί τους μαθητές για τα επόμενα βήματά τους. Με αφοσίωση και σιγουριά στηρίζει τον κάθε μαθητή στην επιλογή μαθημάτων και στη συνέχεια στην εξασφάλιση θέσης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΔΡΑΣΗ
Η Αμερικανική Ακαδημία Λάρνακας δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές να αναδείξουν τα ταλέντα τους, να ξεδιπλώσουν τον χαρακτήρα τους, να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους, για να χαράξουν, και στη συνέχεια να ακολουθήσουν τη δική τους πορεία. Το σχολείο είναι περήφανο για τον μεγάλο αριθμό ομίλων που προσφέρει – πάνω από 40 – ικανοποιώντας τα ενδιαφέροντα των μαθητών μας. Όμιλοι φιλανθρωπικού χαρακτήρα, Αθλητισμού, Μαγειρικής, Πρώτων Βοηθειών, Ιστορίας, Αστρονομίας, Μαθηματικών, Γερμανικών, είναι ένα δείγμα του ευρέος φάσματος εξωσχολικών δραστηριοτήτων που προσφέρει στους μαθητές της η Αμερικανική Ακαδημία Λάρνακας.
Επίσης, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διεθνή προγράμματα όπως για παράδειγμα το Dale Carnegie Programme, το Erasmus+ και το Model United Nations, όπου έρχονται σε επαφή και συνεργάζονται με μαθητές από όλο τον κόσμο.
Οι μαθητές απολαμβάνουν τελευταίας τεχνολογίας αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως κλειστή αίθουσα γυμναστικής, γήπεδα φούτσαλ και τένις, στα οποία προπονούνται και οι ομάδες του σχολείου που συμμετέχουν σε Παγκύπριους και Διεθνείς αγώνες με μεγάλη επιτυχία και πολλές διακρίσεις.
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ
Οι μαθητές μας επιδεικνύουν την αφοσίωσή τους για ακαδημαϊκή αριστεία μέσα από τα εξαιρετικά αποτελέσματα τόσο στις ενδοσχολικές αξιολογήσεις όσο και στις εξωτερικές εξετάσεις. Τα επιτεύγματά τους αποτελούν απόδειξη των υψηλών ακαδημαικών προτύπων και της ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέχουμε ως σχολείο.
Το 2024, εννέα μαθητές βραβεύτηκαν με το βραβείο εξαιρετικής επίδοσης για τις υψηλότερες βαθμολογίες στην Κύπρο, την Ευρώπη αλλά και στον κόσμο σε διαφορετικά μαθήματα όπως Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Ψυχολογία, Αγγλικά και Φυσική Αγωγή. Αυτά τα επιτεύγματα αποτελούν ένα δείγμα του υψηλού επιπέδου διδασκαλίας αλλά και της μεθοδικότητας με την οποία εργάζονται τόσο οι μαθητές μας όσο και το εκπαιδευτικό προσωπικό.
Γιατί το σχολείο μας ξεχωρίζει (infographic):
- Υψηλή Ποιότητα Εκπαίδευσης
- Προσιτά δίδακτρα
- Άρτια καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό
- Πρόσβαση σε σύγχρονη τεχνολογία
- Πληθώρα εξωσχολικών δραστηριοτήτων
- Προηγμένο πρόγραμμα σπουδών
- Ολιστική Εκπαιδευτική Προσέγγιση
- Έμφαση στην Παιδαγωγική Υποστήριξη
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η Αμερικανική Ακαδημία Λάρνακας δίνει ιδιαίτερη σημασία στην παραγωγική επικοινωνία και στον διάλογο. Οι Υπεύθυνοι της κάθε Χρονιάς (Heads of Year) βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία τόσο με τους μαθητές, όσο και με τους γονείς, συνδράμοντας στην ακαδημαϊκή και προσωπική πρόοδο των μαθητών.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚH ΠΡΟΣΤΑΣIΑ
Η Αμερικανική Ακαδημία Λάρνακας έχει στην κατοχή της την πιστοποίηση του Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έχει ως στόχο την εξασφάλιση ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης και τη συμβολή σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον.