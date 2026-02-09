Στο ανατολικότερο άκρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Λάρνακα επαναπροσδιορίζει το επενδυτικό της αποτύπωμα, μέσα από βιώσιμες, μεγάλης κλίμακας παραθαλάσσιες αναπτύξεις

Στο ανατολικότερο άκρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Λάρνακα επαναπροσδιορίζει το επενδυτικό της αποτύπωμα, μέσα από βιώσιμες, μεγάλης κλίμακας παραθαλάσσιες αναπτύξεις. Χάρη σε έναν δυναμικό συνδυασμό ιδιωτικών επενδύσεων, τοπικής αυτοδιοίκησης και πολιτιστικών

πρωτοβουλιών, η πόλη απολαμβάνει ένα ισχυρό momentum, που ανοίγει νέες προοπτικές ανάπτυξης με ιστορική σημασία για τον τόπο και την ευρύτερη περιοχή.

Μια πόλη που ωριμάζει επενδυτικά

Η μεταμόρφωση της Λάρνακας από πόλη ήπιας ανάπτυξης σε έναν ζωντανό κόμβο καινοτομίας, ποιότητας ζωής και βιωσιμότητας, ανοίγει ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία της. Αξιοποιώντας τη στρατηγική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη γόνιμη πολιτιστική της κληρονομιά και τον αναδυόμενο ρόλο της στον οικονομικό χάρτη της Κύπρου, η πόλη δημιουργεί ένα πρότυπο αστικής ανάπτυξης που συνδέει πολιτισμό, καινοτομία και διεθνή προβολή.

Με δυναμικές αναπτύξεις κατοικιών μεγάλης κλίμακας, νέες πολιτιστικές υποδομές και σημαντική αναβάθμιση των δημόσιων χώρων, η Λάρνακα προσελκύει επιχειρηματικά κεφάλαια και επενδύσεις, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την ελκυστικότητά της ως προορισμό για επισκέπτες και τουρίστες.

Η αξιοποίηση του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2030, λειτουργεί ως καταλύτης για την οικονομική, κοινωνική και αστική ανάπτυξη, δημιουργώντας ένα νέο αστικό πρότυπο, με μόνιμο αποτύπωμα στην πόλη.

Πολιτισμός και οικονομία: ένα αποδεδειγμένα αποτελεσματικό δίδυμο

Ο θεσμός των European Capitals of Culture αξιολογείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ένα από τα πλέον αποτελεσματικά μέσα αστικής και οικονομικής αναζωογόνησης στην Ευρώπη. Οι πόλεις που φέρουν τον τίτλο παρουσιάζουν αυξημένο τουρισμό έως και 40%, ενίσχυση του οικοσυστήματος των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών, καθώς και σημαντική προσέλκυση επενδύσεων, συχνά υπερβαίνοντας τη διάρκεια του ίδιου του θεσμού.

Παράλληλα, η προβολή και η αναγνωρισιμότητα της πόλης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ανοίγουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, καθιστώντας τη Λάρνακα πόλο έλξης για επενδυτές και καινοτόμες πρωτοβουλίες.

Η στρατηγική ανάπτυξης περιλαμβάνει τόσο την αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών, όσο και τη δημιουργία νέων. Η ανακαίνιση του ιστορικού ΡΕΞ, η λειτουργία του Μουσείου Ανθρώπου ως δυναμικής τράπεζας μνήμης και η δημιουργία του Κέντρου Τεχνών και Δημιουργικού Σχεδιασμού συνθέτουν έναν σύγχρονο πολιτιστικό χάρτη που συνδέει παράδοση και καινοτομία.

Το «Λάρνακα 2030» δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη πολιτιστικού τουρισμού, επέκταση της τουριστικής σεζόν και αύξηση της μέσης δαπάνης ανά επισκέπτη. Οι στρατηγικές επενδύσεις που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη τοποθετούν την πόλη σε τροχιά βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

Land of Tomorrow – Η γέφυρα που ενώνει τη Λάρνακα με το αύριο

Στην καρδιά του αναπτυξιακού μετασχηματισμού της Λάρνακας βρίσκεται η περιοχή της Ορόκλινης, όπου υλοποιείται το Land of Tomorrow, ένα από τα πλέον φιλόδοξα έργα υποδομών.

Το έργο δημιουργεί σύγχρονες κοινότητες μεικτών χρήσεων, συνδυάζοντας κατοικίες, χώρους εργασίας, αναψυχής και δημόσιους χώρους.

Με έμφαση στη βιωσιμότητα, περιλαμβάνει φυσικές και με οικολογική ταυτότητα παραλίες, χώρους πρασίνου, πολιτιστικές υποδομές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις, προτείνοντας ένα νέο τρόπο ζωής δίπλα στη θάλασσα. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του έργου, όσον αφορά στον σχεδιασμό του, είναι η εμφύτευση 20.000 περίπου δέντρων, που στόχο έχουν να μετατρέψουν την περιοχή σε έναν πράσινο παράδεισο. Το έργο περιλαμβάνει επίσης βιώσιμες υποδομές για να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμα περιβαλλοντικά οφέλη.

Η πρώτη φάση του Land of Tomorrow, η οποία έχει σχεδιαστεί ως μέρος της στρατηγικής συνεργασίας του Ομίλου Λευκαρίτη με την bbf: και τους Foster + Partners, έχει ήδη ξεκινήσει. Αυτή η φάση περιλαμβάνει ένα συγκρότημα κατοικιών που αποτελείται από τέσσερα κτίρια, παρέχοντας εντυπωσιακές εγκαταστάσεις

για τους κατοίκους, όπως πισίνες, γυμναστήρια, παιδότοπους κ.ά., συνολικής έκτασης άνω των 32.000 μ². Επιπλέον θα παρέχει σε κατοίκους και επισκέπτες υπηρεσίες αναψυχής και δημόσιων χώρων, προσφέροντας μια μοναδική αγοραστική και γαστρονομική εμπειρία.

Η φάση αυτή περιλαμβάνει δύο κτήρια με 150-200 διαμερίσματα, με στόχο την ολοκλήρωσή τους το 2028-2029. Η κατασκευή των κτηρίων, τα οποία δεν θα ξεπερνούν τους 12 ορόφους, αναμένεται να ξεκινήσει πολύ σύντομα.

Όπως τονίζει ο κ. Artem Burtsev, Chief Marketing Officer bbf: «Στη bbf:, το όραμά μας είναι να κατασκευάζουμε χώρους που συνδυάζουν καινοτομία, ποιότητα ζωής και σεβασμό στο περιβάλλον, κοινότητες που ανθίζουν σήμερα και καθορίζουν το αύριο. Το Land of Tomorrow είναι ένα συναρπαστικό έργο το οποίο μας έχει εμπνεύσει απίστευτα. Με το έργο αυτό, η περιοχή θα μετατραπεί σε μια από τις πιο ελκυστικές παραθαλάσσιες κοινότητες στη Μεσόγειο. Είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι αυτή η βιώσιμη και προοδευτική ανάπτυξη θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ευρύτερη περιοχή, την οικονομία και την εξέλιξη της πόλης για τα επόμενα χρόνια.

Πλέον, για τους επενδυτές, η Λάρνακα δεν θα αποτελεί μια αναδυόμενη επιλογή, αλλά μια ώριμη αγορά με όραμα». Για το έργο, που θα καθορίσει σημαντικά τη διαμόρφωση της Λάρνακας, αναφέρθηκε και ο κ. Κίκης Ιωάννου, Assistant Marketing Manager, Petrolina (Holdings) Public Limited: «Με το Land of Tomorrow, η Πετρολίνα, σε συνεργασία με τον Όμιλο Λευκαρίτη, επεκτείνεται στρατηγικά στον τομέα ανάπτυξης γης. Το έργο εντάσσεται στο ευρύτερο επιχειρηματικό μας όραμα για βιώσιμη αστική ανάπτυξη, δημιουργία σύγχρονων υποδομών και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Λάρνακας ως επενδυτικού και τουριστικού προορισμού με διεθνή προσανατολισμό».

Η πόλη που επαναπροσδιορίζει το μέλλον της

Πέρα όμως από τους δείκτες ανάπτυξης και τις επενδυτικές προοπτικές, το ουσι- αστικό αποτύπωμα αυτής της περιόδου για τη Λάρνακα αφορά την καθημερινότητα των ανθρώπων που θα ζουν στην πόλη τις επόμενες δεκαετίες. Η παρούσα συγκυρία, με το ισχυρό momentum που έχει διαμορφωθεί, θέτει τις βάσεις για μια πόλη πιο λειτουργική, πιο πράσινη και πιο ανθρώπινη, η οποία αποκτά πλέον το μερίδιο της ανάπτυξης και της ευημερίας που της αναλογεί.

Έτσι, καθώς η Λάρνακα πορεύεται προς το 2030, δεν επιταχύνει απλώς τον ρυθμό ανάπτυξης, αλλά εισέρχεται σε μια φάση ουσιαστικής προόδου, εδραιώνοντας σταδιακά ένα νέο αστικό αφήγημα με διάρκεια και βάθος. Μέσα από αυτή την εξέλιξη, η αξία που δημιουργείται δεν είναι συγκυριακή, αλλά σωρευτική — προϊόν συνέπειας, οράματος και συλλογικής προσπάθειας.

Σε τέτοιες πορείες ωρίμανσης, το αύριο δεν αντιμετωπίζεται ως υπόσχεση, αλλά ως σαφής και ουσιαστική κατεύθυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες:

bbf.com, email: info@bbf.com, τηλ: 25315300



