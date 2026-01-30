Τον ρόλο της Κύπρου ως διεθνούς επιχειρηματικού και επενδυτικού κέντρου ανέδειξε ο Σύνδεσμος Παρόχων Διοικητικών Υπηρεσιών (CYFA), συμμετέχοντας στο “Cyprus – India Business and Investment Summit 2026”, ένα από τα σημαντικότερα διεθνή συνέδρια για την ενίσχυση των οικονομικών και επενδυτικών σχέσεων Κύπρου–Ινδίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου, το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2026 στο The St. Regis Mumbai, στη Μουμπάι, με τη συμμετοχή κυβερνητικών αξιωματούχων, θεσμικών παραγόντων και επιχειρηματικών στελεχών από τις δύο χώρες. Η παρουσία του CYFA στόχευε στην ανάδειξη του τομέα των διοικητικών και εταιρικών υπηρεσιών, καθώς και στην προβολή της κυπριακής οικονομίας και του θεσμικού και ρυθμιστικού της πλαισίου.

Όπως αναφέρεται, μέσα από επιχειρηματικές συναντήσεις και δράσεις δικτύωσης, ο CYFA επιδίωξε να ενισχύσει τη διεθνή εικόνα των μελών του, να προβάλλει την τεχνογνωσία και τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που προσφέρει ο κλάδος και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες συνεργασίας με επιχειρηματικούς και θεσμικούς φορείς από την Ινδία και άλλες αγορές.

Σε δήλωσή του, ο διευθυντής του CYFA Χριστόφορος Ιωάννου σημείωσε ότι «οι πρωτοβουλίες αυτές εντάσσονται στις διαχρονικές στοχεύσεις μας και μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε επαφές με σημαντικούς παράγοντες της διεθνούς οικονομίας, προβάλλοντας τόσο τις υπηρεσίες των μελών μας όσο και τη δυναμική της κυπριακής οικονομίας».

Η συμμετοχή του Συνδέσμου στο συνέδριο εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των προσπαθειών για ενίσχυση της εξωστρέφειας και εδραίωση της Κύπρου ως αξιόπιστου κόμβου παροχής διοικητικών και επαγγελματικών υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο.