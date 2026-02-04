Το Youth Tech Fest Cyprus συνεχίζει να εξελίσσεται σε μια μοναδική, οικογενειακή γιορτή μάθησης, δημιουργικότητας και ευκαιριών, φέρνοντας κοντά παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς για να εξερευνήσουν τις τεχνολογίες που διαμορφώνουν το αύριο.

Σχεδιασμένο ως ένας ανοιχτός και φιλόξενος χώρος, το φεστιβάλ στηρίζει τους νέους στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του μέλλοντος, ψηφιακής αυτοπεποίθησης και κριτικής σκέψης, ενώ παράλληλα δίνει έμφαση στην ψυχική ευεξία, την ασφάλεια στο διαδίκτυο και την υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, διαδραστικές συζητήσεις, παρουσιάσεις και καλλιτεχνικές δράσεις, οι οικογένειες έχουν την ευκαιρία να μαθαίνουν μαζί και να συμμετέχουν σε ουσιαστικούς διαλόγους γύρω από την εκπαίδευση, την καινοτομία και τη ζωή στον ψηφιακό κόσμο.

Κεντρική αξία του Youth Tech Fest Cyprus αποτελεί η πρόσβαση για όλους. Με ελεύθερη είσοδο για τις οικογένειες, το φεστιβάλ μειώνει τα εμπόδια και διασφαλίζει ότι κάθε παιδί, ανεξαρτήτως κοινωνικού ή οικονομικού υπόβαθρου, έχει τη δυνατότητα να ανακαλύψει νέα ενδιαφέροντα, να γνωρίσει πρότυπα που εμπνέουν και να αρχίσει να φαντάζεται το μέλλον του.

Η κλίμακα και ο αντίκτυπος του Youth Tech Fest δεν θα ήταν δυνατά χωρίς τη σταθερή στήριξη των συνεργατών του. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται με υπερηφάνεια με την υποστήριξη της Freedom24, ως Headline Partner, η οποία μοιράζεται το όραμα της επένδυσης στη νέα γενιά, την εκπαίδευση και την καινοτομία.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται επίσης στους συνεργάτες του φεστιβάλ: British Council, British High Commission, AdTech Holding, Match Liquidity DMCC, Adsterra, XM, Invest Cyprus, UCLan Cyprus, bbf:, Petrolina, DP World Limassol, Odyssey CS, Sliq Business και G.A.P Vassilopoulos. Η συλλογική τους συμβολή καθιστά εφικτή τη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού και προσανατολισμένου στο μέλλον περιβάλλοντος μάθησης.

Το Youth Tech Fest Cyprus και οι συνεργάτες του έχουν διαμορφώσει ένα περιβάλλον όπου καλλιεργείται η περιέργεια, οι οικογένειες λαμβάνουν υποστήριξη και η μάθηση μετατρέπεται σε συλλογική εμπειρία.

Πληροφορίες Εκδήλωσης:

Ημερομηνία: Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026

Τοποθεσία: The Warehouse by IT Quarter, Λεμεσός

Είσοδος: Ελεύθερη

Περισσότερα: www.youthtechfest.com