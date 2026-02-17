Η Tempo, είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος μαρκών διεθνούς κύρους όπως Heineken, Chivas, Beluga, Bottega αλλά και κορυφαίων ελληνικών και κυπριακών οινοποιείων όπως Κτήμα Άλφα, Οινοποιείο Άης Αμπέλης, Οινοποιείο Τσαγγαρίδης και του μεγαλύτερου οργανισμού διάθεσης αμπελουργικών προϊόντων ΣΟΔΑΠ. Σε δήλωσή του, ο Γενικός Διευθυντής της Great Place to Work®, κ. Κυριάκος Ιακωβίδης, ανέφερε:

«Η συγκεκριμένη διάκριση, σε έναν δυναμικό κλάδο όπως αυτός της διανομής και εμπορίας ποτών, αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης της Tempo Beverages Cyprus Ltd στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που ενισχύει την επαγγελματική ικανοποίηση, την ευημερία και τη συνεχή ανάπτυξη των ανθρώπων της.

Η αναγνώριση αυτή επιβεβαιώνει και επιβραβεύει την επιτυχία της εταιρείας και ενισχύει τη δημόσια εικόνα της, προσφέροντάς της σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην προσέλκυση ταλαντούχων επαγγελματιών στον κλάδο.»

Εκ μέρους της Tempo, ο Παναγιώτης Αλκιβιάδης, CEO της Tempo, πιστοποιημένου πλέον Great Place to Work® ανέφερε:

«Η συγκεκριμένη διάκριση, σε έναν δυναμικό κλάδο όπως αυτός των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης της Tempo Beverages Cyprus Ltd, στη δημιουργία ενός άψογου εργασιακού περιβάλλοντος, που στοχεύει σ’ ένα ασφαλές και υποστηρικτικό πλαίσιο εργασίας για την ευημερία των ανθρώπων της.

Παράλληλα, η διάκρισή αυτή, από ένα διεθνούς κύρους οργανισμό όπως η Great Place to Work®, αποτελεί επιβεβαίωση ότι οι προσπάθειές μας είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και μας γεμίζει με δύναμη για να συνεχίσουμε.»