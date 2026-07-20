Η θερμική αποθήκευση χαρακτηρίζεται ως η επόμενη μεγάλη αγορά της ενεργειακής μετάβασης, με προοπτική τρισεκατομμυρίων. Στη χαρτογράφηση του κλάδου από στέλεχος του διεθνούς ενεργειακού ομίλου ACWA Power, η EnergyIntel είναι η μοναδική κυπριακή παρουσία.

Η θερμική αποθήκευση ενέργειας βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς ενεργειακού κλάδου. «Η επόμενη αγορά τρισεκατομμυρίων στην αποθήκευση ενέργειας ίσως να μην είναι οι μπαταρίες», σημειώνει σε ανάλυσή του ο Χρίστος Ηρακλής (Christos Iraklis), διευθυντικό στέλεχος Αποθήκευσης Ενέργειας και Καινοτομίας του διεθνούς ενεργειακού ομίλου ACWA Power. Όπως εξηγεί, ενώ η συζήτηση για την αποθήκευση κυριαρχείται από τις μπαταρίες, οι μεγαλύτερες επενδύσεις στην απανθρακοποίηση της βιομηχανίας στρέφονται πλέον στην αποθήκευση ενέργειας με τη μορφή θερμότητας, σε υλικά όπως πέτρωμα, άμμος, κεραμικά και τήγματα αλάτων.

Στη χαρτογράφηση των εταιρειών του κλάδου που συνοδεύει την ανάλυση και κυκλοφόρησε ευρέως στη διεθνή κοινότητα αποθήκευσης ενέργειας, η EnergyIntel περιλαμβάνεται ανάμεσα στις 25 περίπου εταιρείες παγκοσμίως που διαμορφώνουν τον χώρο, δίπλα σε ονόματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία, την Ιταλία και το Ισραήλ. Είναι η μοναδική κυπριακή εταιρεία στη χαρτογράφηση.

Η θέση αυτή δεν είναι τυχαία. Το σύστημα θερμικής αποθήκευσης E247-V1 της EnergyIntel, σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στην Κύπρο, αποθηκεύει ενέργεια σε θερμική μορφή και την αποδίδει ως ηλεκτρισμό και θερμότητα σε συνεχή βάση. Λειτούργησε επί δέκα μήνες στο NOOR Energy 1 στο Ντουμπάι, το μεγαλύτερο έργο συγκεντρωμένης ηλιακής ενέργειας στον κόσμο, το οποίο αναπτύχθηκε με επικεφαλής την ίδια την ACWA Power, με διαθεσιμότητα 95%, σε πραγματικές συνθήκες και όχι σε εργαστήριο. Η τεχνολογία έχει πιστοποιηθεί ανεξάρτητα από τον DNV, έναν από τους κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς διασφάλισης, και λειτουργεί ήδη με δέκα μονάδες σε τέσσερις χώρες. Η EnergyIntel είναι επίσης μέλος του διεθνούς LDES Council, του παγκόσμιου φορέα για την αποθήκευση ενέργειας μακράς διάρκειας.

Η διεθνής αυτή παρουσία συμπίπτει με το πέρασμα της εταιρείας στη βιομηχανική παραγωγή. Με χρηματοδότηση €2 εκατομμυρίων στο πλαίσιο του STEP Award, μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου, η EnergyIntel δημιουργεί γραμμή παραγωγής στην Κύπρο με δυναμικότητα έως 1.000 μονάδων ετησίως.

Συμπίπτει επίσης με την ανάδειξη της αποθήκευσης ενέργειας σε εθνική προτεραιότητα, καθώς τα πρώτα μεγάλα έργα αποθήκευσης στην Κύπρο προχωρούν, με στόχο την εγκατάσταση εκατοντάδων μεγαβάτ μέχρι το τέλος του 2027.

«Όταν ο διεθνής κλάδος χαρτογραφεί τις εταιρείες που θα κρίνουν την επόμενη φάση της ενεργειακής μετάβασης και ανάμεσά τους βρίσκεται μία κυπριακή εταιρεία, αυτό λέει κάτι για το τι μπορεί να παράγει αυτός ο τόπος. Το E247-V1 σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στην Κύπρο, δοκιμάστηκε στο μεγαλύτερο ηλιακό έργο του κόσμου και τώρα περνά σε βιομηχανική παραγωγή. Θέση στον χάρτη δεν σου χαρίζει κανείς. Την κερδίζεις με τεχνολογία που αποδίδει», δήλωσε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της EnergyIntel, Ευγενία Ηροδότου.