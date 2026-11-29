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Η τριμηνιαία ανάλυση της KPMG για την παγκόσμια αγορά Private Equity (PE) καταγράφει ισχυρή επενδυτική δραστηριότητα κατά το Q3’26, παρά τη συνεχιζόμενη επιλεκτικότητα των επενδυτών και τις προκλήσεις που δημιουργεί το ευρύτερο οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον.

Μετά τα πρώτα τρία τρίμηνα του 2026, οι παγκόσμιες επενδύσεις PE ανήλθαν στα $1,5 τρισ., θέτοντας το έτος σε τροχιά ώστε να αποτελέσει την τρίτη καλύτερη χρονιά για επενδύσεις PE μετά το 2021 και το 2025. Σε περίοδο δώδεκα μηνών, η επενδυτική αξία παρέμεινε ισχυρή στα $2,2 τρισ., παρά τη μικρή υποχώρηση από τα $2,3 τρισ. το Q2’26. Παράλληλα, το deal volume μειώθηκε στις 20.362 συναλλαγές, στο χαμηλότερο επίπεδο δωδεκαμήνου από το Q1’21.

Η επιλεκτικότητα εξακολουθεί να χαρακτηρίζει την αγορά, καθώς οι επενδυτές κατευθύνουν τα κεφάλαιά τους σε high-conviction assets και ευκαιρίες δημιουργίας αξίας. Οι προκλήσεις στις εξόδους (exits), οι γεωπολιτικές εντάσεις, το κόστος και η διαθεσιμότητα ενέργειας, καθώς και οι πληθωριστικές και επιτοκιακές πιέσεις, συνεχίζουν να επηρεάζουν τις επενδυτικές αποφάσεις.

Η Αμερική διατηρεί τα ηνία

Σε περιφερειακό επίπεδο, η Αμερική προσέλκυσε το μεγαλύτερο μέρος των παγκόσμιων επενδύσεων PE. Μέχρι το τέλος του Q3’26, οι επενδύσεις στην περιοχή ανήλθαν στα $854,6 δισ. σε 6.845 συναλλαγές.

Οι ΗΠΑ αντιπροσώπευαν το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας στην περιοχή της Αμερικής, με $793,4 δισ. σε επενδύσεις. Παράλληλα, η ASPAC ήταν η μόνη από τις τρεις περιοχές που παρουσίασε ανοδική πορεία σε σύγκριση με το 2025, με την αξία των συναλλαγών να βρίσκεται σε τροχιά για την ισχυρότερη χρονιά από το 2021.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πεδίο ενδιαφέροντος για τους επενδυτές PE. Η προσοχή, ωστόσο, διευρύνεται πλέον πέρα από τις αμιγώς τεχνολογικές εταιρείες και στρέφεται στο ευρύτερο οικοσύστημα AI, δημιουργώντας ευκαιρίες σε τομείς όπως τα data centers και η παραγωγή ενέργειας.

Ο κλάδος Energy & Natural Resources αποτελεί έναν από τους βασικούς ωφελημένους αυτής της τάσης, δεδομένου του κρίσιμου ρόλου της ενέργειας στην ανάπτυξη των υποδομών AI. Μέχρι το τέλος του Q3’26, οι επενδύσεις στον συγκεκριμένο κλάδο είχαν φτάσει τα $243,3 δισ., πλησιάζοντας νέο ιστορικό υψηλό. Τη μεγαλύτερη συνολική επενδυτική αξία μεταξύ των κλάδων κατέγραψε το Technology, Media & Telecommunications (TMT), με $479,1 δισ. σε 4.508 συναλλαγές, ενώ ο κλάδος Consumer & Retail ακολούθησε με $177,2 δισ.

Καθώς η αγορά εισέρχεται στο Q4’26 και στο 2027, οι επενδύσεις PE αναμένεται να παραμείνουν ιδιαίτερα επιλεκτικές. Η προσοχή των επενδυτών εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να επικεντρώνεται σε ανθεκτικές επιχειρήσεις και σε τομείς που συνδέονται με το οικοσύστημα AI, όπως οι υποδομές, η ενέργεια, το industrial tech και η υγειονομική περίθαλψη.

Τα take-privates και τα carve-outs αναμένεται επίσης να παραμείνουν σημαντικές πηγές επενδυτικών ευκαιριών. Την ίδια στιγμή, η πορεία των exits και η ανάκαμψη των αγορών IPO θα είναι καθοριστικής σημασίας για την ευρύτερη επανενεργοποίηση της αγοράς.

KPMG