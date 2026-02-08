Με το βλέμμα στραμμένο στο καλάθι του νοικοκυριού, η Στατιστική Υπηρεσία βάζει μπρος μια έρευνα με καθαρά οικονομικό αποτύπωμα, που όμως δεν αφήνει και την πολιτική αδιάφορη. Η Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών δεν είναι μια απλή υπόθεση, γιατί από τα αποτελέσματά της θα κριθεί πώς μετριέται ο πληθωρισμός τα επόμενα χρόνια και ποια προϊόντα θα μετρούν περισσότερο στην καθημερινότητα των πολιτών.

Υπάρχει όμως ακόμη μία παράμετρος, που εστιάζεται στις αλλαγές των συντελεστών στάθμισης και στη νέα σύνθεση του καλαθιού, που θα εμπλουτιστεί με δεκάδες νέα αγαθά και υπηρεσίες. Το μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις είναι πως το καλάθι εκσυγχρονίζεται για να αντικατοπτρίζει τις πραγματικές συνήθειες των νοικοκυριών, χωρίς επίσημα να αλλάζει ο τρόπος μέτρησης του πληθωρισμού. Εδώ μπαίνει ένα «όμως»: κάθε αναθεώρηση του Τιμαρίθμου προκαλεί πολιτική και οικονομική κινητικότητα, καθώς οι αριθμοί μπορεί να είναι απρόσωποι, αλλά οι επιπτώσεις τους δεν είναι.

