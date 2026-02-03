Βάζει μπρος η Στατιστική Υπηρεσία, ξεκινώντας Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών. Τελικός στόχος της έρευνας είναι η αναθεώρηση των συντελεστών στάθμισης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Τιμαρίθμου) καθώς και των αγαθών και υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο καλάθι του νοικοκυριού.

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία που θα προκύψουν, θα χρησιμοποιηθούν και για την επικαιροποίηση των μεγεθών ιδιωτικής κατανάλωσης στους εθνικούς λογαριασμούς, την ανάλυση του ύψους και της κατανομής των δαπανών και του εισοδήματος των νοικοκυριών, καθώς και τον καταρτισμό διαφόρων κοινωνικοοικονομικών δεικτών. Η έρευνα διεξάγεται σύμφωνα με ευρωπαϊκό Κανονισμό τον οποίο όλες οι χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωμένες να εφαρμόσουν.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται σε χθεσινή ανακοίνωση της Στατιστικής, μέσω της έρευνας, θα καταγραφούν οι αγοραστικές συνήθειες των νοικοκυριών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ειδικότερα, η έρευνα διεξάγεται σε δειγματοληπτική βάση και θα καλύψει 4.800 νοικοκυριά στις αστικές και αγροτικές περιοχές της Κύπρου. Η συλλογή των στοιχείων θα κατανεμηθεί ισομερώς σε μια περίοδο 12 μηνών, από τον Φεβρουάριο 2026 έως τον Ιανουάριο 2027 και κάθε 18 ημέρες, οι απογραφείς θα επισκέπτονται περίπου 240 νοικοκυριά παγκύπρια. Όπως υπογραμμίζει η Στατιστική, η παροχή πληροφοριών από τους ερωτώμενους είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Η άρνηση, παράλειψη ή αμέλεια παροχής στοιχείων, η μη συμμόρφωση με τα χρονικά πλαίσια που θέτει η Στατιστική Υπηρεσία και η παροχή ψευδών, ελλιπών ή ανακριβών πληροφοριών αποτελεί αδίκημα και τιμωρείται. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι τα αποτελέσματα που θα δημοσιοποιηθούν θα είναι σε τέτοια μορφή που δεν θα καθίσταται δυνατή η αναγνώριση των προσωπικών δεδομένων των ερωτώμενων.

Σύμφωνα με τα όσα είχε γράψει προ μηνός ο «Φ», οι αλλαγές θα επικεντρωθούν σε τέσσερις άξονες. (1) Στην ενημέρωση των συντελεστών στάθμισης, αναλόγως της βαρύτητας του κάθε προϊόντος στο Δείκτη Τιμών. (2) Στην εφαρμογή καινούριας έκδοσης συστήματος ταξινόμησης. (3) Στην αλλαγή του έτους βάσης από το 2015 στο 2025. (4) Στη διαφοροποίηση της σύνθεσης των προϊόντων του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Όπως μας ενημέρωσαν από την Στατιστική, οι αλλαγές αυτές, δεν θα έχουν επίδραση στον τρόπο με τον οποίο καταμετράται ο πληθωρισμός.

Όπως γίνεται αντιληπτό, οι δυο πλέον σημαντικές και βασικότερες αλλαγές που θα προκύψουν, είναι η ενημέρωση των συντελεστών στάθμισης και ασφαλώς η διαφοροποίηση της σύνθεσης των προϊόντων του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, η αλλιώς όπως είναι ευρύτερα γνωστό, στο καλάθι του νοικοκυριού. Επεξηγηματικά, το καλάθι του νοικοκυριού αποτελείται από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τα οποία τα νοικοκυριά δαπανούν σημαντικό ποσό για την απόκτηση τους και σταθμίζονται με συγκεκριμένους συντελεστές για τον καταρτισμό του ΔΤΚ. Από την άλλη, οι συντελεστές στάθμισης, είναι η βαρύτητα ή το ποσοστό με το οποίο επηρεάζουν τον ΔΤΚ, τα αγαθά και οι υπηρεσίες που περιλαμβάνει. Βάση των αλλαγών που προωθούνται, το νέο καλάθι του νοικοκυριού θα περιλαμβάνει 850 αγαθά και υπηρεσίες, σε σύγκριση με 805 που υπήρχαν στο προηγούμενο. Θα προστεθούν 130 νέα αγαθά και υπηρεσίες, ενώ 85 αγαθά θα αφαιρεθούν. Η επιλογή των νέων προϊόντων και η αφαίρεση υφισταμένων βασίζεται στις ετήσιες δαπάνες των νοικοκυριών με βάση την τελευταία έρευνας οικογενειακών προϋπολογισμών.